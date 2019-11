Enel investuje 14,4 miliárd eur do dekarbonizácie svojich elektrární

Rím, 26. novembra (TASR) - Taliansky energetický gigant Enel v utorok vyhlásil, že v rámci strategického plánu na zníženie emisií pre roky 2020-22 investuje 14,4 miliárd eur do dekarbonizácie svojich elektrární.



Dekarbonizácia globálnych elektrární bude predstavovať 50 % celkových plánovaných investícií Enelu, pričom 14,4 miliardy eur je určených na urýchlené využívanie novej obnoviteľnej kapacity a progresívne nahrádzanie výroby elektriny z uhlia, uviedla spoločnosť.



Enel dodal, že podiel obnoviteľných zdrojov energie na jeho celkovej kapacite by mal v priebehu troch rokov dosiahnuť 60 %. To zvýši jeho produkciu elektriny bez emisií oxidu uhličitého na 68 % do roku 2022.



Talianska spoločnosť v septembri oznámila, že do roku 2030 plánuje znížiť svoje priame emisie skleníkových plynov o 70 % v porovnaní s úrovňou v roku 2017.



Uviedla tiež, že aj keď je zmena klímy kritický problém, predstavuje tiež príležitosť urobiť krok smerom k obnoviteľným zdrojom energie, ktoré podporia rast a udržateľnosť.