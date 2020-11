Enel investuje počas 10 rokov 160 mld. eur do zelenej energie

Miláno 29. novembra (TASR) - Taliansky elektrárenský koncern Enel investuje v najbližších desiatich rokoch 160 miliárd eur, aby sa do roku 2050 stal uhlíkovo neutrálny.



Enel tiež očakáva, že pritiahne investície v objeme ďalších 30 miliárd eur od strán mimo skupiny, čo by zvýšilo celkový objem zelených investícií na 190 miliárd eur. Cieľom je zvýšenie zisku a zníženie uhlíkových emisií o 80 % do roku 2030.



Európske energetické koncerny masívne investujú do zelených technológií. Technologický pokrok rovnako ako sprísňovanie regulácie totiž nútia energetické firmy vrátane veľkých ropných spoločností k prehodnocovaniu ich stratégií.



Ako Enel uviedol, do roku 2030 dá do obnoviteľných zdrojov energie okolo 70 miliárd eur, čo by malo takmer strojnásobiť zelenú kapacitu na 120 gigawattov (GW). "Približne 80 % produkcie sa do roku 2030 bude generovať zo zelenej energie oproti 54 % v súčasnosti," povedal šéf koncernu Francesco Starace.