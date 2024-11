Enel plánuje do roku 2027 investovať 43 miliárd eur

Rím 18. novembra (TASR) - Talianska energetická skupina Enel plánuje do roku 2027 investície v celkovej výške 43 miliárd eur, čo je o 7 miliárd eur viac ako v predchádzajúcom pláne. Investície by mali smerovať najmä do sietí, na ktoré je v rozpočte vyčlenených 26 miliárd eur, oznámila spoločnosť v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Ďalších 12 miliárd eur plánuje Enel investovať do obnoviteľných zdrojov energie, kde sa má kapacita zvýšiť o približne 12 gigawattov. Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov by sa tak mala v rámci skupiny do roku 2027 zvýšiť o približne 15 %. "Opatrenia realizované v minulom roku nám umožnili dosiahnuť všetky naše ciele a posilniť finančnú stabilitu skupiny. To nám umožní otvoriť novú kapitolu rastu," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Flavio Cattaneo.