< sekcia Ekonomika
Enel plánuje do troch rokov investície za vyše 50 mld. eur
Spoločnosť zároveň oznámila, že v roku 2028 očakáva zisk na akciu na úrovni 0,80 až 0,82 eura.
Autor TASR
Miláno 23. februára (TASR) - Taliansky energetický koncern Enel plánuje v najbližších troch rokoch kapitálové výdavky za viac než 50 miliárd eur. Tie by mali smerovať vo veľkej miere do obnoviteľných zdrojov energie, a to najmä v Európe a USA. Informovala o tom agentúra Reuters.
Enel uviedol, že v rokoch 2026 až 2028 plánuje investovať približne 53 miliárd eur. Polovicu z toho chce investovať do rozvodných sietí a približne 38 % do obnoviteľných zdrojov energie. V predchádzajúcom trojročnom investičnom pláne určila spoločnosť na obnoviteľné zdroje energie približne 28 % z celkového objemu investícií, ktorý dosiahol 43 miliárd eur.
Podľa Enelu by investície do uvedených zdrojov energie mali v najbližších troch rokoch dosiahnuť 20 miliárd eur. Čo sa týka trhov, zamerať sa chce na tie, ktoré sú známe výrazným rastom dopytu po elektrickej energii.
Spoločnosť zároveň oznámila, že v roku 2028 očakáva zisk na akciu na úrovni 0,80 až 0,82 eura. Za minulý rok odhaduje tento zisk na úrovni 0,69 eura. Celkové výsledky za rok 2025 zverejní Enel na budúci mesiac.
Enel uviedol, že v rokoch 2026 až 2028 plánuje investovať približne 53 miliárd eur. Polovicu z toho chce investovať do rozvodných sietí a približne 38 % do obnoviteľných zdrojov energie. V predchádzajúcom trojročnom investičnom pláne určila spoločnosť na obnoviteľné zdroje energie približne 28 % z celkového objemu investícií, ktorý dosiahol 43 miliárd eur.
Podľa Enelu by investície do uvedených zdrojov energie mali v najbližších troch rokoch dosiahnuť 20 miliárd eur. Čo sa týka trhov, zamerať sa chce na tie, ktoré sú známe výrazným rastom dopytu po elektrickej energii.
Spoločnosť zároveň oznámila, že v roku 2028 očakáva zisk na akciu na úrovni 0,80 až 0,82 eura. Za minulý rok odhaduje tento zisk na úrovni 0,69 eura. Celkové výsledky za rok 2025 zverejní Enel na budúci mesiac.