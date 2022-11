Enel plánuje predaj aktív v hodnote 21 mld. eur, aby znížil svoj dlh

Miláno 22. novembra (TASR) - Taliansky elektrárenský koncern Enel plánuje predaj aktív v hodnote 21 miliárd eur, aby znížil svoj dlh. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Veľká časť aktív, ktoré koncern plánuje predať, je v Peru, Rumunsku a Španielsku, pričom predaj by sa mal uskutočniť do konca budúceho roka, uviedol Enel v aktualizácii svojej stratégie pre roky 2023 až 2025.



Štátom kontrolovaná skupina chce v najbližších troch rokoch tiež investovať okolo 37 miliárd eur. Z toho 60 % má smerovať do výroby elektriny a služieb a 40 % do rozvoja jej distribučných sietí.