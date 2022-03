Enel plánuje úplný odchod z Ruska

Rím 21. marca (TASR) - Taliansky elektrárenský koncern Enel chce úplne odísť z Ruska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



"Je mi to ľúto, ale myslím si, že budeme musieť zastaviť naše aktivity, je to záležitosť mesiacov," povedal šéf Enelu Francesco Starace pre Bloomberg TV.



Enel v Rusku prevádzkuje dve termoelektrické elektrárne a jeden veterný park. "Všetky elektrárne sú v normálnej prevádzke," uvádza sa na webovej stránke Enel Russland. Enel v roku 2018 vstúpil v Rusku do segmentu veterných parkov, v ktorom investoval 450 miliónov eur.



Taliansky energetický koncern Eni prednedávnom uviedol, že nebude uzatvárať nové kontrakty na dodávky ropy a ropných produktov z Ruska.



Taliansko pokrýva až 45 % svojej spotreby plynu dodávkami z Ruska. Rím chce pre ruskú agresiu voči Ukrajine a západné sankcie voči Moskve znížiť svoju závislosť od dovozov energií z Ruska.