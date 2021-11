Enel plánuje v rokoch 2021 až 2030 investície vo výške 210 miliárd eur

Rím 24. novembra (TASR) - Taliansky energetický koncern Enel plánuje v rokoch 2021 až 2030 investície v celkovej výške 210 miliárd eur.



Z toho by 170 miliárd eur chce koncern priamo investovať, ďalších 40 miliárd eur by malo pochádzať od tretích strán uviedol Enel pri predstavení svojich rozvojových plánov pre rok 2022 až 2024.



"Tohtoročný plán s priamymi investíciami vo výške 170 miliárd eur do roku 2030 predstavuje bod obratu. Jeho realizácia nám umožní prejsť od uplynulého desaťročia objavu obnoviteľných energií k aktuálnemu desaťročiu elektrifikácie," uviedol šéf Enelu Francesco Starace.



"Urýchlime rast vo všetkých oblastiach a vytvoríme pridanú hodnotu pre našich zákazníkov, ktorí stoja v centre stratégie našej skupiny, pridanú hodnotu, ktorá sa do roku 2030 prejaví očakávaným znížením ich nákladov na energie pri súčasnom náraste ich spotreby elektriny," dodal Starace.



Najväčší taliansky elektrárenský koncern chce mať hlavnú úlohu pri plánoch Talianska, týkajúcich sa znižovania emisií.