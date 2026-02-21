< sekcia Ekonomika
Enel v USA kupuje veterné a solárne elektrárne za jednu miliardu USD
Akvizícia môže zvýšiť inštalovanú kapacitu spoločnosti Enel vo výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov v Severnej Amerike na približne 13 gigawattov (GW), dodala spoločnosť.
Autor TASR
Rím 21. februára (TASR) - Talianska energetická firma Enel oznámila, že kupuje portfólio amerických veterných a solárnych elektrární od spoločnosti Excelsior Energy Capital za približne jednu miliardu USD (850 miliónov eur). Enel v sobotu viedol, že ide o kúpu elektrární s predpokladaným výkonom zruba 2,1 terawatthodín ročne. Transakcia by sa mala dokončiť v treťom kvartáli tohto roka, konštatoval energetický gigant. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Akvizícia môže zvýšiť inštalovanú kapacitu spoločnosti Enel vo výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov v Severnej Amerike na približne 13 gigawattov (GW), dodala spoločnosť. Divízia Enel Green Power, ktorá je zameraná na obnoviteľné zdroje energie, má celosvetovú kapacitu 68 GW.
Americký prezident Donald Trump opakovane tvrdí, že obnoviteľné zdroje energie sú nespoľahlivé a snaží sa blokovať nové projekty morských veterných parkov pri pobreží USA. Trumpova administratíva totiž ako zdroj energie presadzuje uhlie, hoci sa dlhodobo považuje za najviac znečisťujúce fosílne palivo. V piatok (20. 2.) Trumpova administratíva dokončila prípravu predpisov, ktorými sa rušia prísnejšie environmentálne normy pre uhoľné elektrárne, ktoré zaviedol jeho predchodca Joe Biden.
(1 EUR = 1,1767 USD)
