Enel vybuduje v Taliansku nabíjačky pre elektromobily

Rím 7. novembra (TASR) - Taliansky energetický koncern Enel chce v spolupráci s americkým prevádzkovateľom rýchleho občerstvenia McDonald's vybudovať sieť nabíjacích staníc pre elektromobily. Na parkoviskách reštaurácií McDonald's v Taliansku má vzniknúť 200 nabíjacích staníc. Stanice s rýchlonabíjačkami pre elektromobily by mali byť nainštalované do konca roka 2021, uviedol v stredu (4. 11.) Enel vo svojom vyhlásení.



Enel v uplynulých rokoch investoval 300 miliónov eur do vybudovania nabíjacích staníc pre elektromobily. Taliansky koncern sa spolieha tiež na to, že by mohol profitovať z európskej podpory elektromobility.



Počas prvých deviatich mesiacov 2020 počet novo registrovaných elektro áut v Taliansku medziročne stúpol o 127 %, pričom v septembri počet nových registrácií dosiahol rekordných 7000, uviedol Enel. Teraz je podľa koncernu dôležité rozširovanie siete nabíjacích staníc.