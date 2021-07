Bystričany 14. júla (TASR) - Energetici pokračujú v rekonštrukcii rozvodne v Bystričanoch (okres Prievidza). Investíciou v hodnote viac ako dva milióny eur reagujú na zvýšenie napäťovej úrovne prenosovej sústavy. TASR o tom informoval špecialista externej komunikácie Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.



Zvýšenie napäťovej úrovne z 200 kilovoltov na 400 kilovoltov v uzlovej oblasti Bystričany zabezpečuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava. V spoločnej Transformovni Bystričany musí distribútor elektriny pripraviť podmienky pre novú technológiu, uviedol Gejdoš.



"Rozpočet investičnej akcie na našej strane presahuje dva milióny eur. Popritom, ako sa pripravujeme na prevádzku dvoch nových transformátorov s transformáciou zvlášť vysokého napätia na veľmi vysoké napätie, vymieňame aj množstvo iných technológií, napríklad riadiaci systém, ochranné prvky či napájanie vlastnej spotreby," priblížil Gejdoš.



Príprava prechodu na vyššiu napäťovú úroveň sa podľa neho uskutočňuje už niekoľko rokov, pričom ide o mimoriadne náročný projekt, na ktorom spolupracuje viacero kľúčových partnerov. "Technicky by mala transformovňa fungovať v novom režime naplno koncom tohto roka. Momentálne je v prevádzke jeden nový transformátor, pripojenie druhého je v pláne do konca októbra. Každý z pôvodných transformátorov dokázal pokryť výkon 200 megawattov. Kapacita nových bude o štvrtinu väčšia," ozrejmil.



Z rozvodne vychádza 12 vývodov veľmi vysokého napätia, ktoré napájajú 14 transformovní vo viacerých regiónoch od Dubnice nad Váhom cez Rajec, Prievidzu, Žiar nad Hronom, Banskú Štiavnicu až po Krupinu a k tomu ešte niekoľko fabrík, spomenul Gejdoš. Je to podľa neho mimoriadne dôležitý uzol. "Rekonštrukciou a zavedením nových technológií spravíme veľký krok k väčšej bezpečnosti a stabilite siete na veľkej ploche," skonštatoval.



Všetky rekonštrukčné práce, či už stavebné alebo technologické, sú bez akýchkoľvek obmedzení odberateľov elektriny. "Renovácia si okrem energetických zásahov vyžiadala aj rozsiahle výkopové, búracie a stavebné práce. Len z našej strany bolo potrebných vykopať približne 2000 kubických metrov pôdy, odstrániť takmer 80 kubických metrov betónu a nahradiť ho štvornásobným množstvom," dodal Gejdoš.