Energetici v Hradci vybudovali nové vedenie a postavili trafostanicu

Prievidza 12. októbra (TASR) - Prievidzská mestská časť Hradec by sa mala v dohľadnej budúcnosti rozrásť o nové domy. Do doposiaľ nezastavanej oblasti už energetici dotiahli elektrickú sieť, do zeme vložili takmer kilometer nového vedenia vysokého aj nízkeho napätia. TASR o tom v pondelok informoval hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.



"Vybudovali sme tiež novú kioskovú trafostanicu a päť istiacich skríň. Okrem toho, že sa budú môcť pripájať nové odberné miesta, pomôže to rovnomernejšiemu zaťaženiu existujúcej siete s priamym dosahom na približne 40 domácností. Vďaka tomu budú mať distribúciu elektriny ešte spoľahlivejšiu," skonštatoval projektový manažér SSD Peter Beňadik.



Energetici sa pri realizácii projektu museli vyrovnať nielen s výkopovými prácami v uliciach Hradca, ale aj s viacerými riadenými pretlakmi popod zem. Na tie bola potrebná špeciálna technika, pričom jej použitím nedošlo k porušeniu miestnych komunikácií a niektorých pozemkov. "Napriek vysokým nákladom na špeciálne technologické postupy sa nám podarilo oproti plánovanému rozpočtu ušetriť približne 100.000 eur," dodal Beňadik. Distribučná spoločnosť tak môže podľa neho vďaka tomu rýchlejšie investovať do ďalšieho rozvoja elektrickej siete, prípadne do údržby.