Energetici vrátia odberateľom peniaze za porušenie štandardov kvality
Ide o nárast oproti roku 2023, kedy suma dosiahla 288.057 eur.
Autor TASR
Bratislava 7. augusta (TASR) - Za rok 2024 musia regulované energetické spoločnosti odberateľom za neplnenie štandardov kvality vyplatiť kompenzačné platby vo výške 444.140 eur. Ide o nárast oproti roku 2023, kedy suma dosiahla 288.057 eur. Informoval o tom Radoslav Igaz, hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).
„Úrad každoročne kontroluje a vyhodnocuje plnenie štandardov kvality a v prípade nedodržania aj to, či boli kompenzácie automaticky vyplatené tomu, kto bol nekvalitou poškodený. Od začiatku tohto roka sme štandardy sprísnili, aby sme zabezpečili ešte vyššiu kvalitu služieb pre spotrebiteľov,“ priblížil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
„Úrad zároveň pri stanovovaní štandardov kvality vždy prihliada na to, aby ich dodržiavanie bolo pre regulované subjekty v praxi realizovateľné a ekonomicky únosné, a to aj v prípade úhrady kompenzačných platieb za ich nedodržanie,“ zdôraznil predseda regulačného úradu.
Slovenskí odberatelia podľa Holjenčíka napríklad často nevedia, že keď im „bliká“ lampa alebo keď majú výpadky elektriny, majú od dodávateľa za tieto výpadky nárok na automatickú kompenzáciu a podobne je to aj v prípade, ak napríklad nedostávajú teplú vodu v požadovanej teplote.
„ÚRSO vyhláškami o štandardoch kvality účinne chráni všetkých účastníkov trhu. Ich hlavným poslaním je, aby za cenu, ktorú odberatelia platia, dostávali produkty v potrebnej kvalite a požadovanom čase,“ dodal Holjenčík.
Igaz doplnil, že štandardy kvality predstavujú súbor pravidiel, ktoré musí dodávateľ energií voči odberateľovi dodržiavať. ÚRSO takto motivuje regulované subjekty k tomu, aby venovali primeranú pozornosť kvalite poskytovaných služieb a riadne investovali do rozvoja svojich zariadení.
Dôvodom pre zavedenie regulácie kvality je podľa hovorcu nebezpečenstvo, že by dodávatelia energií a vody, prevádzkovatelia sústav a sietí mohli zneužiť svoje postavenie na úkor odberateľa, ktorý je na dodávku elektriny, plynu, tepla a vody odkázaný.
