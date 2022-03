Energetici:Odstávky elektriny budú v Rimavskej Sobote a Novej Bystrici

Žilina 1. marca (TASR) – Energetici zo Stredoslovenskej distribučnej (SSD) avizujú v aktuálnom týždni rozsiahlejšie odstávky elektriny v kysuckej obci Nová Bystrica a meste Rimavská Sobota. Dokopy ich pocíti vyše 1000 odberných miest. TASR o tom informoval hovorca SSD Miroslav Gejdoš.



Približne 650 domácností v Novej Bystrici v okrese Čadca ostane bez prúdu v stredu (2. 3.) od 7.30 do 16.30 h. Dôvodom je oprava vzdušného vedenia vysokého napätia a výrub vegetácie v jeho ochrannom pásme.



"Ďalšia výrazná odstávka elektriny sa uskutoční v piatok (4. 3.) v meste Rimavská Sobota, energetici v čase od 7.30 do 16.30 h prerušia distribúciu pre 580 odberných miest. Týka sa to ulíc P. Hostinského a Sídlisko Rimava," uviedol Gejdoš s tým, že v Rimavskej Sobote k obmedzeniu dôjde pre revíziu trafostanice.



SSD upozorňuje, že odstávky energie sú vzhľadom na charakter plánovaných prác nevyhnutné, elektrikári budú totiž pracovať so zariadeniami na úrovni vysokého napätia. "Údržbári však urobia maximum, aby odstávky elektriny ukončili hneď, ako to bude možné. Ak nenastanú komplikácie, môže to byť výrazne skôr ako o 16.30 h," dodal Gejdoš.



Energetici žiadajú dotknutých odberateľov o prípravu na obmedzenie a o trpezlivosť. Zoznam všetkých zasiahnutých odberných miest je zverejnený na internetovej stránke www.ssd.sk v časti plánované odstávky.