Energetická firma Engie sa dohodla s Gazpromom na platbách za plyn

Paríž 17. mája (TASR) - Francúzska energetická spoločnosť Engie dosiahla dohodu s ruským plynárenským koncernom Gazprom o systéme platieb za dodávky ruského plynu v rubľoch. Oznámila to po tom, ako zverejnila hospodárske výsledky za 1. kvartál, za ktorý oznámila vysoký rast tržieb a zisku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Šéfka spoločnosti Catherine MacGregorová pre novinárov uviedla, že Engie a Gazprom sa dohodli na riešení, čo sa týka platieb za plyn, pričom dohoda by mala byť v súlade so sankciami Európskej únie. Neuviedla však, či to znamená, že firma si už otvorila, prípadne si plánuje otvoriť účet v Gazprombanke. MacGregorová dodala iba, že najbližšia platba by sa mala zrealizovať už čoskoro.



Francúzska spoločnosť zároveň v utorok zverejnila výsledky za 1. kvartál, ktoré poukázali na vysoký rast tržieb a zisku. Tržby dosiahli 25,6 miliardy eur, čo predstavuje medziročný rast o 85 % a zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) vzrástol za prvé tri mesiace o 74 % na 3,5 miliardy eur.