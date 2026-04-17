Piatok 17. apríl 2026
Energetická infraštruktúra rastie: nové uzly na západe aj východe

Foto: Danube InGrid

Transformácia európskej elektrizačnej sústavy je strategickou prioritou.

Bratislava 17. apríla (OTS) - Spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Východoslovenská distribučná, a. s., a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS), v spolupráci s maďarskou distribučnou spoločnosťou E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., realizujú projekt Danube InGrid v celkovej hodnote približne 357 miliónov eur. Projekt má status projektu spoločného záujmu EÚ (PCI) a je spolufinancovaný z programu Connecting Europe Facility (CEF) Európskej únie.

„Transformácia európskej elektrizačnej sústavy je pre nás strategickou prioritou a stojí na úzkej spolupráci naprieč celým sektorom - medzi prevádzkovateľmi prenosových a distribučných sústav, ako aj medzi odborníkmi a komunitami. Projekt Danube InGrid je jasným príkladom, že prepojenie inovácií a regionálneho zapojenia prináša konkrétne výsledky – zabezpečenie dohľadu nad sieťou v reálnom čase, spoľahlivosť zásobovania, zvyšovanie úrovne bezpečnosti a dosahovanie optimálneho výkonu celej energetickej infraštruktúry,“ uviedol Martin Magáth, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

Vajnory ako kľúčový bod pre Bratislavu


Jednou z najvýznamnejších investícií projektu Danube InGrid je výstavba novej elektrickej stanice Vajnory (110/22 kV), ktorú realizuje Západoslovenská distribučná. Stanica bude zásadným uzlovým bodom pre napájanie severnej a rozvíjajúcej sa časti Bratislavy.

V nadväznosti na ňu realizuje SEPS výstavbu rozvodne 400 kV Vajnory, vrátane nových 400 kV vedení smerom na Stupavu a Podunajské Biskupice. Prepojenie prenosovej a distribučnej sústavy v tomto bode výrazne zvýši spoľahlivosť dodávok elektriny a umožní ďalší rozvoj územia, vrátane pripájania nových zdrojov aj odberateľov.

Projekt zároveň upevňuje význam juhozápadného Slovenska ako energetického uzla s priamym prepojením na maďarskú sústavu, čím posilňuje aj stabilitu cezhraničných tokov elektriny.

Lučivná a rozvoj digitálnej infraštruktúry


Druhá fáza projektu prináša kľúčové investície aj na východ Slovenska. Medzi strategické projekty patrí pripravovaná elektrická stanica Lučivná (110/22 kV), ktorá rozšíri distribučné kapacity v regióne a prispeje k stabilite sústavy na východnom Slovensku.

Súbežne prebiehajú modernizácie existujúcich elektrických staníc, budovanie optických komunikačných trás a zavádzanie inteligentných prvkov riadenia distribučnej sústavy. Tieto opatrenia umožňujú lepší monitoring sústavy, rýchlejšie reakcie na poruchy a efektívnejšie riadenie tokov elektriny.

„Modernizácia a rozvoj infraštruktúry predstavuje dlhodobý proces, pričom súčasné investície do distribučnej sústavy ju pripravujú na budúce požiadavky. Distribučné spoločnosti masívne investujú do obnovy a modernizácie distribučnej sústavy, pričom z hľadiska udržateľnosti sa optimálnym javí viac-zdrojové financovanie. Sme aktívni a úspešní v projektoch spoločného záujmu. V rámci projektu Danube InGrid realizujeme aktivity na západnom aj východnom Slovensku, ktoré v konečnom dôsledku posilnia sústavu, podporia lepšiu integráciu obnoviteľných zdrojov či rozširovanie elektromobility, “ uviedol Radoslav Haluška, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ ZSD a VSD.

Silnejšie prepojenie Slovenska a Európy


Danube InGrid zároveň posilňuje prepojenie energetických sústav Slovenska a Maďarska a prispieva k budovaniu jednotného európskeho energetického trhu. Projekt tak zohráva dôležitú úlohu pri zvyšovaní energetickej bezpečnosti regiónu a podpore zeleného prechodu.

Verejná konzultácia


Verejnosť bude môcť získať viac informácií o projekte Danube InGrid počas online verejnej konzultácie 21. apríla 2026 o 13:00 hod., ktorú bude možné sledovať na stránke projektu www.danubeingrid.eu v sekcii Verejná konzultácia. Sledovať priamy prenos je možné aj po naskenovaní QR kódu. Do diskusie počas prenosu sa môžete zapojiť prostredníctvom aplikácie sli.do (#Danube). Účasť je bezplatná a bez nutnosti registrácie.



Projekt Danube InGrid je spolufinancovaný Európskou úniou. Za obsah tejto publikácie zodpovedajú výlučne partneri projektu a nemusí nevyhnutne odrážať stanovisko Európskej únie.

