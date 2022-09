Paríž 6. septembra (TASR) - Energetická kríza v Európe ohrozuje výrobu hliníka v regióne. Najväčšia európska hlinikáreň Aluminium Dunkerque zníži produkciu o 22 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Aluminium Dunkerque Industries France začne zastavovať časť svojej produkcie na budúci pondelok (12. 9.), celý proces by sa mal dokončiť do 1. októbra, uviedol šéf firmy Guillaume de Goys.



Spoločnosť, ktorá v minulom roku vyprodukovala 290.000 ton hliníka, má lepšiu pozíciu než niektorí jej európski konkurenti, keďže väčšinu elektriny odoberá za fixnú cenu v rámci francúzskeho mechanizmu ARENH, zvyšok však dostáva za trhové ceny.



Produkcia hliníka v Európe už padla na najnižšie úrovne od 70. rokov minulého storočia. Odvetvie je energeticky intenzívne a prudké zdraženie energií má naň mimoriadne negatívny vplyv. Norsk Hydro v hlinikárni Slovalco v Žiari nad Hronom definitívne zastaví výrobu primárneho hliníka.



Táto energetická kríza už výrazne zasiahla výrobu primárneho hliníka v Európe. "Ak produkciu ešte znížime, ocitneme sa v situácii, že toto primárne odvetvie v Európe úplne zanikne," uviedol de Goys. Dodal, že to by bolo zlé pre Európu.