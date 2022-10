Energetická kríza v Európe otočila pozornosť na zásoby plynu pri Cypre

Nikózia 7. októbra (TASR) - Cyprus očakáva, že zemný plyn z jeho podmorských ložísk by mohol byť komerčne dostupný do piatich rokov. Uviedla to v piatok cyperská ministerka Natasa Pilidesová s tým, že energetická kríza v Európe opätovne obrátila pozornosť na to, ako urýchliť rozvoj ložísk vo východnej oblasti Stredozemného mora. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ostrovný štát zaznamenal svoj prvý objav pred 11 rokmi a zatiaľ posledný v auguste tohto roka. Objav veľkých zásob plynu vo vrte Cronos-1 oznámili koncom augusta francúzska spoločnosť TotalEnergies a talianska firma Eni. Bol to tretí objav ložiska plynu v cyperských vodách.



"Vďaka najnovším objavom a súčasnému počtu ložísk máme pre Európsku úniu k dispozícii potenciálne 12 až 15 biliónov kubických stôp zemného plynu (1 kubická stopa = 0,0283 m3)," povedala Pilidesová v rozhovore pre agentúru Reuters. Ako dodala, Cyprus medzičasom inicioval diskusiu s komisárkou EÚ pre energetiku o tom, ako by sa dal urýchliť proces rozvoja a využitia cyperského plynu.



Prvý objav, ktorým bolo ložisko Aphrodite, zaznamenal Cyprus v roku 2011. Aj keď ani ten sa ešte nezačal využívať, tri objavené ložiská predstavujú možnosti v období, keď Európska únia hľadá alternatívne zdroje energií voči ruskému plynu. Cyperské úrady odhadujú, že plyn z ložiska Aphrodite by mohol byť komerčne dostupný v roku 2027.