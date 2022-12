Energetická kríza výrazne urýchlila rast kapacít obnoviteľných zdrojov

Paríž 6. decembra (TASR) - Globálna energetická kríza spôsobila, že rozvoj obnoviteľných zdrojov sa prudko zrýchlil, uvádza sa v novej štúdii Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA). IEA očakáva, že kapacity obnoviteľných zdrojov do roku 2025 predstihnú uhlie a stanú sa najväčším zdrojom pri výrobe elektriny. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.



Celková globálna kapacita obnoviteľných zdrojov by sa počas najbližších piatich rokov mala takmer zdvojnásobiť, pričom do polovice desaťročia vystrieda uhlie v úlohe najväčšieho zdroja výroby elektriny. Podľa IEA to tiež znamená, že cieľ obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 stupňa Celzia je dosiahnuteľný. Agentúra aktuálne počíta s o 30 % rýchlejším rastom kapacity obnoviteľných zdrojov než pred 1 rokom.



Dôvodom veľkej zmeny v rámci svetového energetického mixu je energetická kríza, ktorú vyvolala ruská útočná vojna proti Ukrajine. Tá podľa správy IEA nazvanej Renewables 2022 dala expanzii obnoviteľných zdrojov bezprecedentný impulz. "Obnoviteľné zdroje sa stanú najväčším globálnym zdrojom výroby elektriny do začiatku roka 2025 a predstihnú uhlie," stojí v správe.



Základná prognóza IEA predpokladá, že v roku 2027 bude na obnoviteľné zdroje pripadať takmer 40 % svetovej produkcie elektriny, čo bude zároveň sprevádzať pokles podielu uhlia, plynu a jadrovej energie.



IEA vo vyhlásení vydanom spoločne so správou zdôraznila vplyv aktuálnej geopolitickej situácie na energetické trhy. "Globálna energetická kríza prudko urýchlila inštalácie obnoviteľných zdrojov, pričom celková kapacita by sa mala v najbližších piatich rokoch zdvojnásobiť," dodala.



"Obavy o energetickú bezpečnosť spôsobené ruskou inváziou na Ukrajinu motivovali krajiny, aby sa čoraz viac obracali k obnoviteľným zdrojom energie, ako sú slnečná a veterná energia, a znížili tak svoju závislosť od dovozu fosílnych palív, ktorých ceny sa dramaticky zvýšili," dodáva sa v správe.



IEA vo svojej historicky najväčšej revízii prognózy obnoviteľnej energie smerom nahor aktuálne očakáva, že svetová kapacita obnoviteľných zdrojov energie sa v rokoch 2022 až 2027 zvýši o takmer 2400 gigawattov, čo je rovnaké množstvo ako "celá dnešná inštalovaná kapacita produkcie elektriny v Číne".



IEA očakáva, že v roku 2027 bude takmer 20 % elektrickej energie na planéte pochádzať z veternej a solárnej fotovoltiky. "Na rôzne tieto technológie bude pripadať 80 % celosvetového nárastu výroby energie z obnoviteľných zdrojov v prognózovanom období, čo si bude vyžadovať ďalšie zvýšenie flexibility energetického systému," dopĺňa.



Fatih Birol, výkonný riaditeľ IEA, uviedol, že globálna energetická kríza naštartovala obnoviteľné zdroje energie "do novej mimoriadnej fázy ešte rýchlejšieho rastu, pretože krajiny sa snažia využiť výhody v oblasti energetickej bezpečnosti. V najbližších piatich rokoch svet pridá toľko energie z obnoviteľných zdrojov ako za predchádzajúcich 20 rokov".



Šéf IEA dodal, že pokračujúce zrýchľovanie rastu kapacít obnoviteľných zdrojov energie je "rozhodujúce pre udržanie otvorených dverí k obmedzeniu globálneho otepľovania na 1,5 stupňa Celzia".