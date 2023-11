Energetická kupina Enel v rokoch 2024 až 2026 investuje 35,8 mld. eur

Rím 22. novembra (TASR) - Talianska energetická skupina Enel plánuje v rokoch 2024 až 2026 celkové investície vo výške približne 35,8 miliardy eur. Smerovať by mali predovšetkým na zvýšenie investícií do sietí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Skupina chce využiť prístup k európskemu financovaniu obnoviteľných zdrojov energie aj vďaka novému obchodnému modelu založenému na partnerstvách, uviedol Enel pri stredajšej prezentácii svojho nového rozvojového plánu.



Enel podpísal dohodu o predaji svojich produkčných aktív v Peru, čo mu pomôže v rokoch 2023/24 znížiť konsolidovaný čistý dlh približne o 1,6 miliardy eur. Koncern predáva tieto aktíva za 1,3 miliardy eur firme Niagara Energy, ktorá je dcérskou spoločnosťou globálneho investičného fondu Actis.



Skupina počíta s tým, že v roku 2026 jej prevádzkový zisk (EBITDA) dosiahne 23,6 miliardy až 24,3 miliardy eur. Čistý zisk by mal vzrásť na 7,1 až 7,3 miliardy eur.