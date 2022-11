Energetická sebestačnosť EÚ je podľa 76 percent Čechov nutnosťou

Praha 21. novembra (TASR) - Za nutnosť považuje 76 percent opýtaných Čechov dosiahnutie energetickej sebestačnosti v Európe v súvislosti s bezpečnosťou. Dve tretiny požadujú rozširovanie obnoviteľných zdrojov. Vyplýva to z prieskumu sociologického ústavu STEM pre Zastúpenie Európskej komisie v ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Medzi úlohy z oblasti energetiky na niekoľko budúcich rokov je rozširovanie obnoviteľných zdrojov na druhom mieste, hneď po sebestačnosti. Až potom nasleduje podpora zatepľovania domácností alebo jadra," vysvetlila analytička projektu České záujmy v EÚ Helena Truchlá.



Na poslednom mieste je opatrenie v podobe zachovania uhoľných elektrární. Jeho podporovateľov však pribudlo z 29 na 44 percent v porovnaní s tohtoročným februárom. "Je zrejmé, že si Česi z dôvodu ekonomických obáv chcú ponechať v zálohe viac alternatívnych zdrojov elektriny. V dlhodobom výhľade ale verejnosť ťažbu a spaľovanie uhlia nepodporuje," spresnila Truchlá.



Viac než polovica spoločnosti je podľa prieskumu naklonená tomu, aby sa nákup zásob zemného plynu koordinoval celoeurópsky. Celkovo sa však situácia v energetike stáva pre verejnosť neprehľadná. "Aj preto teraz z vysokých cien energií Česi obviňujú prakticky všetkých vrátane dodávateľov, Európskej únie, Ruska a miestnej vlády," povedal analytik sociologického ústavu STEM Martin Kratochvíl.



Energetická kríza sa tiež odráža v očakávaniach Čechov od predsedníctva v Rade EÚ. Za najdôležitejšiu prioritu považuje 89 percent opýtaných práve riešenie sociálnych dosahov zdražovania energií.



Dôsledkom trvajúcej krízy je podľa prieskumu tiež presvedčenie občanov, že by EÚ mala znižovať mieru závislosti od dodávateľov surovín a technológií. Tento postoj podporuje 70 percent opýtaných.



"Európska únia by v tomto rozhodne nemala zaspať. Po Rusku predstavuje Čína už teraz ďalšiu potenciálnu ekonomickú aj geopolitickú hrozbu. Pre všetky členské štáty bez ohľadu na veľkosť je strategicky výhodné zaujať spoločný pevný postoj," dodala Truchlá.



Reprezentatívny prieskum českej populácie realizoval sociologický ústav STEM v rámci projektu pre Zastúpenie Európskej komisie v ČR od 29. septembra do 10. októbra 2022. Zúčastnilo sa na ňom 1052 obyvateľov Česka starších ako 18 rokov.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)