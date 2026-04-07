< sekcia Ekonomika
Energetická transformácia bytových domov vstupuje do rozhodujúcej fázy
Autor TASR
Bratislava 7. apríla (TASR) - Slovenské bytové domy prechádzajú v roku 2026 najvýznamnejšou energetickou zmenou za posledné desaťročia. Proces transformácie tradičných spotrebiteľov na aktívnych odberateľov sa definitívne uzatvára a stáva sa štandardnou súčasťou správy bytových domov. Ako informoval predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov (ZLSBD) Marek Perdík, tento posun zásadne mení spôsob výroby, zdieľania a spotreby elektriny v bytovom fonde.
Podľa legislatívy SR môže byť aktívnym odberateľom každý vlastník bytu, ktorý využíva elektrinu vyrobenú v spoločných priestoroch domu - najčastejšie z fotovoltických systémov umiestnených na strechách. Právne benefity z výroby elektriny tak patria jednotlivým vlastníkom, nie správcovi či spoločenstvu.
„Hlavným pilierom tejto transformácie je rozvoj energetických komunít. K aprílu 2026 ich na Slovensku funguje už približne 30. Tieto komunity umožňujú vlastníkom bytov v rámci jedného domu alebo bloku spoločne investovať do obnoviteľných zdrojov energie, ako sú fotovoltické panely na strechách, a následne si vyrobenú elektrinu spravodlivo prerozdeľovať,“ uviedol Perdík.
Energetické komunity môžu zdieľať elektrinu aj so susednými budovami či s verejnými inštitúciami. Moderné riadiace systémy dokážu automaticky optimalizovať spotrebu podľa výroby.
Transformácia so sebou prináša aj masívny nástup smart technológií. „Moderné zariadenia vrátane výťahov novej generácie už dokážu presne merať a vykazovať spotrebu elektrickej energie prislúchajúcu konkrétnemu vlastníkovi. Tento trend smeruje k maximálnej transparentnosti a spravodlivosti pri rozúčtovaní nákladov,“ priblížil predseda ZLSBD.
Norma STN EN 61851 sa stala záväznou pre bytové domy, čo súvisí najmä s rozvojom nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily v spoločných garážach a na stojiskách. Zároveň sa kladie zvýšený dôraz na energetické certifikáty a pravidelné revízie technických zariadení, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku moderných energetických systémov.
„Od roku 2026 je proces zdieľania elektriny v bytových domoch riadený Energetickým dátovým centrom (EDC). To zabezpečuje spracovanie dát z inteligentných meracích systémov v 15-minútových intervaloch a rozdeľuje vyrobenú energiu medzi jednotlivé byty podľa schváleného alokačného kľúča,“ pokračoval Perdík.
EDC podľa neho garantuje transparentné a spravodlivé priraďovanie vyrobenej elektriny, zníženie odberu na faktúrach vlastníkov a ochranu účastníkov pred neoprávnenými poplatkami zo strany dodávateľov.
Zdieľanie elektriny podľa predsedu ZLSBD tak prestáva byť experimentom a stáva sa plnohodnotným trhovým mechanizmom. Správne nastavený systém umožňuje bytovým domom dosiahnuť návratnosť investície už od šiestich rokov.
