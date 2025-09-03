< sekcia Ekonomika
Energetická transformácia môže stáť Nemcov cez 5 bil. eur
Nemecko plánuje do konca roka 2030 pokryť svoje potreby v oblasti elektrickej energie z 80 % obnoviteľnými zdrojmi.
Autor TASR
Berlín 3. septembra (TASR) - Súčasná nemecká stratégia v oblasti prechodu na ekologickejšie energie môže stáť ekonomiku v nasledujúcom štvrťstoročí viac než 5 biliónov eur. To znamená vysokú záťaž pre podniky aj domácnosti a zhoršenie konkurencieschopnosti nemeckého hospodárstva. Upozornila na to v stredu Nemecká obchodná a priemyselná komora (DIHK). Informovala o tom agentúra Reuters.
Nemecko plánuje do konca roka 2030 pokryť svoje potreby v oblasti elektrickej energie z 80 % obnoviteľnými zdrojmi. To by malo krajine umožniť, aby sa v roku 2045 stala klimaticky neutrálnou. Avšak napriek výraznému zvýšeniu podielu slnečnej a veternej energie na celkovej produkcii elektriny v minulých rokoch zostávajú ceny elektrickej energie v Nemecku jedny z najvyšších v Európe.
„Pri súčasnej politike nemôže energetická transformácia uspieť. Je tu riziko, že energeticky náročné podniky sa presunú do zahraničia a nemecká ekonomická základňa sa oslabí,“ povedal šéf DIHK Peter Adrian.
DIHK odhaduje, že súčasná energetická transformácia bude Nemecko stáť do konca roka 2049 približne 5,4 bilióna eur. Súkromné investície v energetike, priemysle, výstavbe a doprave sa budú musieť do roku 2035 výrazne zvýšiť, pričom horná hranica odhadovaných ročných nákladov v danom období predstavuje takmer štvornásobok oproti priemeru v rokoch 2020 – 2024. V tomto období predstavovali tieto náklady v priemere 82 miliárd eur.
