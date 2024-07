Viaceré energetické koncerny vstupujú do projektu LNG

Dubaj 10. júla (TASR) - Energetické koncerny BP, Shell a TotalEnergies získajú každý 10-percentný podiel v projekte skvapalneného zemného plynu (LNG) v Spojených arabských emirátoch (SAE). Informovala o tom v stredu agentúra AFP, ktorá sa odvolala na ropnú spoločnosť ADNOC zo SAE.



Rovnaký podiel ako západné ropné firmy získa aj japonská obchodná spoločnosť Mitsui & Co. Zahraničné spoločnosti tak budú v LNG závode Ruwais, s ktorého prevádzkou sa počíta v roku 2028, kontrolovať 40-percentný podiel. Väčšinových 60 % si ponechá ADNOC.



Závod Ruwais, ktorý je momentálne vo výstavbe, by mal ročne produkovať približne 9,6 milióna ton LNG. Projekt tak výrazne zvýši produkčnú kapacitu ADNOC v oblasti skvapalneného zemného plynu v krajine.



Dopyt po plyne sa zvýšil po tom, ako Rusko v roku 2022 zaútočilo na Ukrajinu a európske štáty začali postupne znižovať odber suroviny z Ruska. Situáciu využili štáty Perzského zálivu, ktoré prisľúbili zvýšenie vlastnej produkcie.



Aktívny je najmä Katar. Krajina tento rok oznámila plány zvýšiť produkciu z najväčšieho ložiska plynu North Field. Ako informovala, do roku 2030 chce zvýšiť produkčnú kapacitu ložiska z terajších zhruba 77 miliónov na 142 miliónov ton ročne.