Energetické spoločnosti ponúkajú priamy výkup prebytočnej elektriny

Bratislava 16. septembra (TASR) - Viaceré energetické spoločnosti ponúkajú možnosti, ako spracovávať prebytočnú elektrinu vyrobenú pomocou fotovoltických panelov (FVE). Domácnosti či firmy môžu jej prebytky posunúť buď inému odberateľovi, alebo využiť produkt Virtuálna batéria, pomocou ktorého dokážu elektrinu "uskladniť". Domácnosť tak vie pokryť z vlastného zdroja väčšinu svojej elektrickej spotreby.



Možnosť výkupu elektriny ponúkajú spoločnosti VSE, Magna Energia či Energie2. Generálny riaditeľ spoločnosti Magna Energia Martin Ondko uviedol, že zákazníci vlastniaci FVE panely požadovali, aby bolo možné odovzdať prebytočnú elektrinu inému odberateľovi, napríklad rodičom či súrodencom. "Vlastne komukoľvek, s kým sa náš klient dohodne. Preto od 1. októbra 2023 spúšťame službu Zdieľanie elektriny," uviedol Ondko v súvislosti s tým, že obdobnú možnosť spúšťa spoločnosť aj pre firemných zákazníkov.



Výkup elektriny je dnes stabilnou súčasťou aktivít VSE či spoločnosti Energie2. Eduard Chudovský z komunikačného oddelenia Energie2 pre TASR uviedol, že výkup prebytočnej elektriny považujú za najjednoduchší a transparentnejší spôsob výkupu. "Veľa klientov prekvapí to, že pri 'virtuálizácii' stále platia za distribúciu z celej spotreby. Preto hovoríme o transparentnosti. Klient nemusí nič započítavať, ale prese vie, za koľko prebytočnú elektrinu vykupujeme a zvyšok si nakúpi od svojho dodávateľa," dodal



Produkt Virtuálna batéria ponúkajú zákazníkom spoločnosti Západoslovenská (ZSE) a Východoslovenská (VSE) energetika. Energia, ktorú FVE panely vyprodukujú, sa odvedie do distribučnej sústavy, kde je uskladnená do doby, keď ju bude domácnosť potrebovať.



Hovorkyňa ZSE Michaela Dobošová pre TASR uviedla, že v rámci tohto produktu zákazník za elektrinu dodanú do ZSE získa odplatu, ktorá je rovnaká ako cena komodity, za ktorú ju od ZSE aj pri spotrebe nakupuje. "Produkt je plne automatizovaný a vykúpenú a spotrebovanú elektrinu započítame priamo vo vyúčtovaní," dodala.



Katarína Šulíková z komunikačného oddelenia VSE uviedla, že výhodou Virtuálnej batérie je, že zákazník môže s oneskorením odobrať skutočné množstvo elektriny, ktoré si "uskladnil". "Neobmedzujeme ho ani povinnosťou odobrať túto elektrinu v jednom fakturačnom období," uzavrela hovorkyňa.