< sekcia Ekonomika
Energetický a priemyselný holding a TotalEnergies zakladajú podnik
Nová firma bude pôsobiť v Taliansku, Holandsku, Spojenom kráľovstve a Írsku, prípadne po dokončení rokovania so zástupcami zamestnancov tiež vo Francúzsku.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Energetický a priemyselný holding (EPH) českého podnikateľa Daniela Křetínského a francúzska spoločnosť TotalEnergies SE založia spoločný podnik zameraný na flexibilnú výrobu elektriny v piatich európskych krajinách. Hodnota novej firmy, do ktorej ale nebudú patriť Slovenské elektrárne, má dosiahnuť 10,6 miliardy eur. V pondelok o tom informoval hovorca EPH Daniel Častvaj.
Nová firma bude pôsobiť v Taliansku, Holandsku, Spojenom kráľovstve a Írsku, prípadne po dokončení rokovania so zástupcami zamestnancov tiež vo Francúzsku.
„Na základe dohody podpísanej dňa 16. novembra 2025 poskytne EPH spoločnosti TotalEnergies 50 % v novovytvorenom spoločnom podniku. Na oplátku získa EPH 4,1-percentný podiel v spoločnosti TotalEnergies, čo znamená, že hodnota spoločného podniku je 10,6 miliardy eur,“ priblížil Častvaj.
EPH vloží do budúceho podniku svoje flexibilné výrobné zdroje a rozvojové projekty na spomenutých trhoch s výnimkou uhoľných aktív. Vo Francúzsku môžu byť do spoločného podniku vložené iba vybrané aktíva (C.S.E. Coulomb, francúzska spoločnosť zaoberajúca sa akumuláciou energie pomocou batérií), a to po dokončení procesu prerokovania so zástupcami zamestnancov.
Všetky ostatné aktíva EPH, najmä EP Commodities, podiely v EP infrastructure a firme Slovenské elektrárne a ďalšie aktíva v strednej Európe, rovnako aj aktíva v EP Energy Transition (sesterskej firme EPH) nie sú súčasťou spoločného podniku.
Z pohľadu finančných ukazovateľov predstavujú aktíva vložené do spoločného podniku približne 18 % na plne konsolidovanej a 24 % na proporcionálnej báze aktuálnej EBITDA (hospodárske výsledky pred zarátaním úrokov, daní a odpisov) energetického segmentu skupiny EP.
Spoločný podnik bude disponovať celkovým inštalovaným výkonom 11 gigawattov (GW) v kombinácii flexibilných plynových a biomasových zdrojov a batériových úložísk, ďalšie 3 GW sú vo výstavbe. Spoločnosti v plánovanom podniku vyrábajú okolo 30 terawatthodín elektriny ročne, čo je približne celková spotreba elektriny na Slovensku. Dokončenie transakcie po schválení príslušnými regulačnými orgánmi sa očakáva v polovici budúceho roka.
Nová firma bude pôsobiť v Taliansku, Holandsku, Spojenom kráľovstve a Írsku, prípadne po dokončení rokovania so zástupcami zamestnancov tiež vo Francúzsku.
„Na základe dohody podpísanej dňa 16. novembra 2025 poskytne EPH spoločnosti TotalEnergies 50 % v novovytvorenom spoločnom podniku. Na oplátku získa EPH 4,1-percentný podiel v spoločnosti TotalEnergies, čo znamená, že hodnota spoločného podniku je 10,6 miliardy eur,“ priblížil Častvaj.
EPH vloží do budúceho podniku svoje flexibilné výrobné zdroje a rozvojové projekty na spomenutých trhoch s výnimkou uhoľných aktív. Vo Francúzsku môžu byť do spoločného podniku vložené iba vybrané aktíva (C.S.E. Coulomb, francúzska spoločnosť zaoberajúca sa akumuláciou energie pomocou batérií), a to po dokončení procesu prerokovania so zástupcami zamestnancov.
Všetky ostatné aktíva EPH, najmä EP Commodities, podiely v EP infrastructure a firme Slovenské elektrárne a ďalšie aktíva v strednej Európe, rovnako aj aktíva v EP Energy Transition (sesterskej firme EPH) nie sú súčasťou spoločného podniku.
Z pohľadu finančných ukazovateľov predstavujú aktíva vložené do spoločného podniku približne 18 % na plne konsolidovanej a 24 % na proporcionálnej báze aktuálnej EBITDA (hospodárske výsledky pred zarátaním úrokov, daní a odpisov) energetického segmentu skupiny EP.
Spoločný podnik bude disponovať celkovým inštalovaným výkonom 11 gigawattov (GW) v kombinácii flexibilných plynových a biomasových zdrojov a batériových úložísk, ďalšie 3 GW sú vo výstavbe. Spoločnosti v plánovanom podniku vyrábajú okolo 30 terawatthodín elektriny ročne, čo je približne celková spotreba elektriny na Slovensku. Dokončenie transakcie po schválení príslušnými regulačnými orgánmi sa očakáva v polovici budúceho roka.