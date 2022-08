Energetický dlh britských spotrebiteľov je už na rekordnej úrovni

Londýn 15. augusta (TASR) - Energetický dlh britských spotrebiteľov dosiahol historické maximum pre strmý rast cien v dôsledku vojny na Ukrajine. Ukázal to minulý týždeň prieskum spoločnosti Uswitch. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa prieskumu šesť miliónov domácností už dlhuje peniaze poskytovateľom energií, a to ešte predtým, ako sa majú v októbri zvýšiť účty a potom znova v januári.



Británia sa pripravuje na ďalší rast už aj tak vysokých účtov za energiu, ktoré sa tento rok viac ako strojnásobia. Charitatívne organizácie varujú, že milióny ľudí by mohli upadnúť do chudoby, ak im vláda neposkytne pomoc.



Hroziaca kríza vytvára tlak na oboch kandidátov na post budúceho premiéra, aby stanovili svoju reakciu. A vyvoláva tiež otázky, či ťažký priemysel a domácnosti budú čeliť výpadkom elektriny koncom tohto roka.



Podľa porovnávacej webovej stránky Uswitch takmer štvrtina domácností dlhuje za energie poskytovateľom 206 libier (243,17 eura). Táto suma sa za štyri mesiace zvýšila o 10 %. Energetické účty sa zvyčajne platia v lete vo forme kreditu, aby pomohli pokryť zimné mesiace. Uswitch uviedol, že 8 miliónov domácností aktuálne nemá vôbec žiadny kredit.



"To naznačuje, že kríza životných nákladov už dramaticky stláča rozpočty, dokonca aj počas letných mesiacov, keďže rodiny zápasia s rastúcimi účtami vo všetkých oblastiach," povedala Justina Miltienyte z Uswitch.



Čísla ukazujú rozsah výzvy, ktorej čelia ministerka zahraničných vecí Liz Trussová a bývalý minister financií Rishi Sunak, kandidáti na post premiéra.



Vláda odchádzajúceho premiéra Borisa Johnsona poukázala na nepísané pravidlo, podľa ktorého by nemala robiť zásadné zmeny v politike počas boja o jeho nástupcu. Minister financií Simon Clarke však naznačil, že úradníci pripravujú pre budúceho premiéra na zváženie balík podporných opatrení.



Obaja kandidáti sa rozchádzajú v názoroch na najlepší spôsob, ako poskytnúť podporu domácnostiam. Trussová však vyvolala zdesenie, keď uviedla, že radšej zníži dane, než by rozdávala "darčeky". Kritici tvrdia, že zníženie daní by prinieslo výhody najbohatším.



Ministri medzitým zvažujú, ako reagovať na "mimoriadne zisky" energetických firiem.



Vláda v máji zaviedla neočakávanú daň na zisky producentov ropy a plynu vo výške 25 %, čo pomohlo financovať balík podpory pre domácnosti. Odvtedy sa veľkoobchodné ceny plynu viac ako zdvojnásobili.



Zhoršujúce sa podmienky podnietili špekulácie, že v zime by mohli byť zavedené riadené výpadky prúdu. Národný prevádzkovateľ elektrickej siete (ESO) ale uviedol, že dodávky síce môžu byť v niektorých obdobiach v zime obmedzené, ale má nástroje, ako sa s tým vyrovnať. Jeho plány však zahŕňajú dovoz energie z Európy, čo vyvoláva otázniky, keďže aj kontinent zápasí s problémami.



(1 EUR = 0,84715 GBP)