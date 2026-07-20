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Energetický koncern BP predáva svoju sieť rakúskych čerpacích staníc

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Cieľom spoločnosti je znížiť náklady a rozšíriť investície v ropnom a plynárenskom odvetví.

Autor TASR
Viedeň 20. júla (TASR) - Britský energetický koncern BP predáva svoju rakúsku sieť čerpacích staníc švajčiarskej spoločnosti Volenergy. Dohoda zahŕňa 250 čerpacích staníc, ako aj infraštruktúru na nabíjanie elektrických vozidiel, oznámila v pondelok spoločnosť BP. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.

Po definitívnom uzavretí transakcie, s čím sa počíta do konca tohto roka, budú čerpacie stanice v Rakúsku na základe licenčnej zmluvy ďalej fungovať pod značkou BP. Zúčastnené strany sa dohodli nezverejniť kúpnu cenu. Predaj 100 % akcií spoločnosti BP Retail Austria stále podlieha schváleniu zo strany úradov na ochranu hospodárskej súťaže.

Najnovšou transakciou BP pokračuje v zjednodušovaní svojho portfólia. Cieľom spoločnosti je znížiť náklady a rozšíriť investície v ropnom a plynárenskom odvetví. Koncern sa už zbavil svojich čerpacích staníc v Holandsku, Turecku a vo Švajčiarsku.
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