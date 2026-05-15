Energeticky náročné odvetvia v Nemecku znížili výrobu
Autor TASR
Wiesbaden 15. mája (TASR) - Vysoké ceny energií viedli v Nemecku k poklesu výroby a strate pracovných miest v odvetviach s mimoriadne vysokou energetickou náročnosťou. Výroba v odvetviach, ako chemický, papierenský, sklársky alebo kovospracujúci priemysel, sa od februára 2022 do marca tohto roka prepadla o 15,2 %, zatiaľ čo v celom priemysle klesla o 9,5 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorý zverejnila údaje nemeckého štatistického úradu.
Pokles výroby sprevádzala strata mnohých pracovných miest. V marci 2026 pracovalo v energeticky náročných odvetviach 794.400 ľudí, čo je o 6,3 % alebo 53.200 menej ako vo februári 2022. Najväčší prepad zaznamenal papierenský priemysel, a to o 8,6 %, nasledovaný výrobou a spracovaním kovov (-7,1 %). Výnimku predstavuje spracovanie ropy. Odvetvie zvýšilo svoju produkciu o 24,6 % a vytvorilo dokonca tisíc nových pracovných miest, pričom najvýraznejší nárast bol zaznamenaný od januára 2026.
Na energeticky náročné odvetvia pripadali v roku 2024 tri štvrtiny (75,6 %) celkovej energie spotrebovanej v nemeckom priemysle. Najväčším spotrebiteľom bola chemická výroba s podielom 27,9 %, pred ťažbou a spracovaním kovov (23,7 %) a spracovaním ropy (10,7 %). Najdôležitejšími zdrojmi energie boli zemný plyn s viac ako štvrtinovým podielom (26,3 %), ropné produkty (21 %), uhlie (18,1 %) a elektrina (15,2 %).
