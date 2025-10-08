< sekcia Ekonomika
Energeticky náročné podniky dostanú kompenzácie 35 miliónov eur
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) rozhodol o poskytnutí kompenzácií energeticky náročným podnikom.
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) rozhodol o poskytnutí kompenzácií energeticky náročným podnikom. Celkovo vyše 35,5 milióna eur z Environmentálneho fondu si rozdelí deväť priemyselných podnikov, ktorých prevádzky spĺňajú environmentálne štandardy a majú výraznú spotrebu elektrickej energie pri svojej činnosti. Informovalo o tom v stredu Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.
„Pre zachovanie konkurencieschopnosti nášho priemyslu poskytujeme osemkrát vyššiu pomoc ako predošlé vlády. Fungujúci systém pomoci podnikom na kompenzáciu cien energií dnes doručuje skutočnú pomoc priemyslu, rovnako ako v iných štátoch EÚ, či už ide o Nemecko alebo Rakúsko. Kým predošlé vedenie ministerstva vyplatilo priemyselným podnikom za roky 2020 až 2021 len niečo vyše 12 miliónov eur, my sme za dva roky rozdelili vyše 94 miliónov eur,” zdôraznil Taraba.
Najvyššie kompenzácie získali spoločnosti Mondi SCP, (približne 12,4 milióna eur), U. S. Steel Košice (11,3 milióna eur) a Fortischem (4,5 milióna eur). Intenzita pomoci predstavovala maximálne 75 % oprávnených nákladov žiadateľa, pričom každý žiadateľ musel preukázať vykonaný energetický audit alebo platný certifikát preukazujúci existenciu certifikovaného systému energetického manažérstva, respektíve systému environmentálneho manažérstva.
Kompenzačnú schému štátnej pomoci schválila aj Európska komisia. Konkrétna výzva sa vzťahovala na rôzne odvetvia, ako napríklad výroba celulózy, papiera, lepenky, hliníka, ocele, olova, medi, zinku, ale tiež kožených odevov, rohoží zo sklených vlákien, rafinovaných ropných produktov, neželezných kovov či vodíka.
Výnosy z dražieb emisných kvót za minulý rok dosiahli vyše 291 miliónov eur. Z tejto sumy je polovica príjmom Environmentálneho fondu, z ktorej je možné využiť maximálne 25 % na finančné opatrenia v prospech odvetví vystavených riziku úniku uhlíka.
