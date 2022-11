Energeticky náročné podniky už môžu žiadať o kompenzácie na energie

Bratislava 10. novembra (TASR) - Energeticky náročné podniky už môžu požiadať Ministerstvo hospodárstva (MH) SR o finančné kompenzácie na vysoké ceny energií. Rezort hospodárstva má na tieto kompenzácie vyčlenených 40 miliónov eur, uviedlo vo štvrtok MH. Firmy môžu o kompenzáciu položky obnoviteľných zdrojov energie v tarife za prevádzkovanie systému (TPS) žiadať do 25. novembra.



Rezort hospodárstva spresnil, že ide takmer o 120 podnikov, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené zákonom. Kompenzácie si môžu uplatniť podniky, ktoré patria do podporovaného odvetvia, musia tiež preukázať, že najmenej 50 % z celkovej hrubej pridanej hodnoty podniku je tvorených v činnostiach podporovaných odvetví. Podmienkou je aj spotreba elektriny najmenej vo výške jednej gigawatthodiny (GWh) v predchádzajúcom roku.



Žiadosti je možné podať v listinnej podobe aj elektronicky, prostredníctvom webového portálu rezortu hospodárstva alebo na portáli verejnej správy slovensko.sk. Bližšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke ministerstva.



Poskytnutie kompenzácie je v súlade s európskymi pravidlami štátnej pomoci pre energeticky náročné podniky a po súhlase Európskej komisie. Týka sa vybraných odvetví, a to podľa zoznamu podporovaných odvetví v súlade s usmernením Európskej komisie o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky. Ide o podniky z odvetví ako železiarstvo, oceliarstvo, metalurgia neželezných kovov, výroba cementu, chemický priemysel, výroba celulózy/papiera, drevársky priemysel a podobne. "Tieto podniky neurčuje a ani nenavrhuje ministerstvo," upozornil rezort hospodárstva.