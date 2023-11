Expert: Batériové úložiská môžu zamedziť nedostatku podporných služieb

Bratislava 6. novembra (TASR) - K zamedzeniu nedostatku podporných služieb zo zdrojov na báze fosílnych palív môžu do veľkej miery prispieť batériové úložiská. Ich kombinovanie spolu s obnoviteľnými zdrojmi energie (OZE) pre samospotrebu môže znížiť dopyt po elektrickej energii bez toho, aby OZE vytvárali prílišný tlak na sústavu. Uviedol to energetik Martin Sliva z energetického start-upu Fuergy.



Energetik tak reagoval na analýzu zdrojovej primeranosti elektrizačnej sústavy SR do roku 2040, ktorú minulý týždeň zverejnila Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS). V nej SEPS podľa neho otvára priestor novej energetike a počíta s rozvojom batériových úložísk, avšak dôraz by sa podľa Slivu mal klásť aj na energetickú efektívnosť a flexibilitu už existujúcich zdrojov a zariadení.



"Príkladom môže byť riadenie oblúkovej pece v Železiarňach Podbrezová, ktorá sa vypína pri krátkodobom nedostatku elektrickej energie v sieti bez toho, aby to malo vplyv na výrobný proces a jeho kvalitu. Podobný typ podpornej služby vedia pritom ponúknuť aj menšie systémy a technológie, ako napríklad tepelné čerpadlá, zásobníky a nádrže, chladiace a vykurovacie systémy, kompresory alebo elektromobily, ktoré je možné regulovať alebo akumulovať," priblížil Sliva.



Podľa predikcií SEPS sa v budúcnosti miernym až výrazným spôsobom zvýši spotreba energií. Scenáre pre posúdenie zdrojovej primeranosti elektrizačnej sústavy sa líšia na jednej strane rôznym vývojom spotreby a na druhej strane rôznym vývojom obnoviteľných zdrojov elektriny, dokončením 4. bloku Atómovej elektrárne Mochovce a dobou zotrvania Paroplynovej elektrárne Malženice v prevádzke. Zatiaľ čo v roku 2022 bola spotreba elektriny v SR mierne nad 28 terawatthodín (TWh), pri najnegatívnejšej predikcii môže byť v roku 2040 jej spotreba až 48,7 TWh.