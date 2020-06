EVO môžu zachrániť tuhé druhotné palivá

Vojany 17. júna (TASR) – Existenciu Elektrární Vojany (EVO) môže zachrániť spaľovanie tuhých druhotných palív (TDP). Ako sa v stredu vyjadril pre médiá generálny riaditeľ Slovenských elektrární (SE) Branislav Strýček, pokiaľ bude výsledok druhého testovania TDP, ktoré EVO plánujú realizovať v auguste, pozitívne, EVO majú budúcnosť. V opačnom prípade budú SE nútené činnosť elektrárne vo Vojanoch v okrese Michalovce ukončiť.







"Elektráreň Vojany je na križovatke, kde sa rozhodujeme, či ju budeme zatvárať, alebo bude ďalej v prevádzke," vyjadril sa s tým, že za ekonomickými problémami EVO sú dlhodobý pokles cien elektriny a vysoké ceny povoleniek CO2 a samotného uhlia. To sa do EVO dováža z Ruskej federácie, pričom až dve tretiny z jeho ceny predstavujú náklady na dopravu. "Už samotné variabilné náklady sú vyššie, než aké sú dnes ceny elektriny," priblížil generálny riaditeľ. Straty, ktoré tak EVO v poslednom období vyrába, predstavujú niekoľko miliónov eur ročne. I preto sú od februára úplne odstavené od prevádzky.



Perspektívu vidí Strýček v TDP. "Tuhé druhotné palivo je palivo, nie je to odpad. Je to palivo, ktoré je vyrobené z odpadu typu papier, kartóny, vrecká, z ktorých sa spravia peletky a tie sa potom spaľujú spolu s biomasou," vysvetlil s tým, že prvotné testovanie dopadlo pozitívne. Podmienkou na to, aby sa v EVO preorientovali na tento druh vstupnej komodity, je však podľa Strýčkových ďalších slov schopnosť dodávať aj takzvané podporné služby pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy. "Ak budeme s tou technológiou schopní tie služby dodávať, máme dôkaz toho, že elektráreň je schopná si sama na seba zarobiť," dodal. EVO majú v pláne realizovať druhé testovanie v auguste, má trvať päť dní. V prípade jeho úspešnosti musí novú vstupnú komoditu schváliť Ministerstvo životného prostredia SR. EVO by následne boli schopné začať s výrobou energie z TDP v januári budúceho roka.







Výhodou TDP je podľa Strýčka aj ekologický rozmer. "Bolo dokázané, že spaliny CO2 budú redukované viac ako 50 percent oproti spaľovaniu uhlia," uviedol s tým, že TDP sú pre EVO z energetického hľadiska využiteľné rovnako ako uhlie. Doplnil tiež, že použitím takéhoto druhu paliva by sa zároveň na Slovensku uľavilo skládkovaniu. "Vidíme to aj ako určitú príležitosť pre Slovensko, že by sme vytvorili trh na to, že by sa mohlo začať triediť. Dnes nie je dôvod na to, aby sa triedil odpad, lebo ho nemajú komu predať. My by sme boli prví, ktorí by boli ochotní za to platiť," povedal. Ako dodal, SE už so spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú zberom a separáciou odpadu, o možnosti dodávania vstupných komodít rokovali. "Sú pripravené, v prípade, že im dáme istotu odberu na dva až tri roky si nakúpiť linky, ktoré by zabezpečovali triedenie, a potom predaj k nám do Slovenských elektrární," uviedol. Ak sa projekt zrealizuje, EVO budú podľa Strýčkových slov najväčším využívateľom TDP na svete.



Možnosťou do budúcnosti, vzhľadom na lokalitu elektrárne a rozsah pozemkov, ktoré EVO vlastní, je tiež využívanie solárnej energie. Ako však Strýček vysvetlil, fotovoltika je dlhodobejším riešením. Zachránenie 106 priamych pracovných miest a ďalších 200 v zmluvných spoločnostiach nateraz závisí od úspechu augustového testovanie TDP.



Situáciou sa v stredu priamo v EVO zaoberal aj Výbor pre hospodárske záležitosti NR SR, ktorý plány elektrárne uvítal.