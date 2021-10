Exxon Mobil zaznamenal v 3. kvartáli najlepšie výsledky za štyri roky

Irving 29. októbra (TASR) - Exxon Mobil zaznamenal v 3. kvartáli najlepšie výsledky za 4 roky a prekonal očakávania trhu. Vďačí za to predovšetkým oživeniu dopytu a zdvojnásobeniu cien ropy a plynu v priebehu uplynulého roka.



Najväčší producent ropy v USA za tri mesiace od júla do septembra zaznamenal zisk 6,75 miliardy USD (5,82 miliardy eur) alebo 1,57 USD na akciu po strate 680 miliónov USD alebo 15 centov na akciu v rovnakom období v minulom roku. Upravený zisk predstavoval 6,76 miliardy USD alebo 1,58 USD na akciu, pričom analytici počítali s 1,56 USD na akciu. To bol najvyšší upravený kvartálny zisk na akciu od roku 2014.



Tržby medziročne stúpli na 73,79 miliardy USD zo 46,20 miliardy USD pred rokom. Analytici však prognózovali až 76,34 miliardy USD.



"Všetky naše tri hlavné divízie vygenerovali počas minulého kvartála pozitívne príjmy," uviedol šéf Exxonu Darren Woods. Poukázal na oživenie operácií, kontrolu nákladov a zvýšenie dopytu po palivách.



(1 EUR = 1,1593 USD)