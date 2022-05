Fínska energetická firma Fortum odchádza z Ruska

Helsinki 12. mája (TASR) - Fínska energetická spoločnosť Fortum opustí ruský trh. Uviedla to firma vo štvrtok s tým, že už začala hľadať kupca na svoje ruské aktíva. O svojich plánoch informovala krátko po tom, ako najvyšší fínski predstavitelia oznámili, že podporujú vstup svojej krajiny do NATO, po čom nasledovala reakcia Ruska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spoločnosť Fortum, ktorej väčšinovým vlastníkom je štát, ešte v marci informovala, že vo svojich aktivitách v Rusku bude pokračovať, zmrazí však nové investície. Vo štvrtok však oznámila, že sa rozhodla pre "riadený odchod" z krajiny, čím sa zaradila na dlhý zoznam západných firiem, ktoré sa po útoku na Ukrajinu z Ruska stiahli.



"Pokúsime sa nájsť kupca," povedal pre Reuters šéf spoločnosti Markus Rauramo po zverejnení výsledkov za 1. kvartál. Fortum vykázal prevádzkovú stratu, pod ktorú sa do veľkej miery podpísali problémy jeho nemeckej dcéry Uniper. Analytici z Credit Suisse uviedli, že neočakávajú veľa kupcov a počítajú s nákladným odchodom Fortumu z Ruska.



Na otázku, či situáciu spoločnosti Fortum neskomplikovali informácie o plánoch Fínska vstúpiť do NATO, Rauramo priamo odpovedať nevedel, uviedol však, že celkovo "je súčasné prostredie omnoho napätejšie a nestabilnejšie". Ruská divízia fínskej firmy prevádzkuje v Rusku sedem tepelných elektrární. Uniper, v ktorom Fortum kontroluje 78-percentný podiel, má prostredníctvom svojej divízie Unipro v Rusku päť elektrární.