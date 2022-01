Plynovod Jamal aj v nedeľu zostáva v reverznom režime

Moskva 2. januára (TASR) - Plynovod Jamal, jedna z kľúčových trás na dodávku ruského plynu do západnej Európy, pokračuje v nedeľu v reverznom režime. Plyn tak prúdi opačným smerom, zo západu na východ, a to už 13. deň v rade. Poukázali na to najnovšie údaje nemeckého prevádzkovateľa siete plynovodov Gascade.



Ako uviedol Gascade, podľa údajov z meracej stanice Mallnow na poľsko-nemeckej hranici prúdil plyn v nedeľu cez Jamal z Nemecka do Poľska v hodinovom objeme takmer 5,4 milióna kilowatthodín. Objem prepravovaného plynu tak mierne vzrástol, keďže v sobotu (1. 1.) hodinový objem dosahoval približne 5,2 milióna kilowatthodín.



Práve v prvý deň roka sa jeho objem výrazne zvýšil. V posledných dňoch roka 2021 prúdil plyn cez Jamal zo západu na východ v hodinovom objeme zhruba 1,2 milióna kWh.



Podľa výsledkov aukcie si ruská plynárenská spoločnosť Gazprom ani na nedeľu nerezervovala tranzitné kapacity na vývoz plynu cez Jamal. Okrem toho, ako uviedla agentúra Reuters, požiadavky zo západu na dodávky plynu cez uzol Mallnow sa tentoraz neobjavili. Takýto dopyt zaregistrovali v piatok 31. decembra.