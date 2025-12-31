< sekcia Ekonomika
Energetika v meste Lučenec prechádza transformáciou
Cieľom je znižovanie nákladov, ale aj zabezpečenie dlhodobej stability prevádzky.
Autor TASR
Lučenec 31. decembra (TASR) - Energetika v meste Lučenec prechádza podľa miestnej samosprávy zásadnou transformáciou. Cieľom je znižovanie nákladov, ale aj zabezpečenie dlhodobej stability prevádzky. Radnica v uplynulých rokoch realizovala niekoľko projektov zameraných na efektívne využívanie energií, pripravené má aj zámery fotovoltických elektrární na mestských škôlkach. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Energetické otázky sa v posledných rokoch dostávajú do popredia záujmu samospráv. Prudké zvýšenie cien elektriny a plynu ukázalo, že najmä menšie obce, ale aj väčšie mestá, potrebujú systematicky pracovať na zvyšovaní svojej energetickej odolnosti. Dnes už nejde iba o reakciu na trhové výkyvy, ale o dlhodobú stratégiu, ktorej cieľom je bezpečná, udržateľná a cenovo stabilná energetika,“ skonštatovala samospráva.
V uplynulých rokoch lučenecká radnica realizovala niekoľko projektov zameraných na efektívne využívanie energií. Okrem inštalácie fotovoltických panelov s batériovými úložiskami bola obnova verejných budov zameraná aj na zníženie ich energetickej náročnosti. Rekonštrukciou prešla napríklad Materská škola (MŠ) Partizánska, novovybudovaná mestská plaváreň získava z obnoviteľných zdrojov približne 55 percent spotrebovanej energie. Obnovou prešlo i verejné osvetlenie v meste.
„Kým v roku 2024 spotrebovalo verejné osvetlenie elektrinu za takmer 180.000 eur, v roku 2026 vďaka obnove dosiahne radnica úsporu približne 108.000 eur. Rovnako počíta s úsporou približne 20.000 eur na údržbe zrekonštruovanej časti verejného osvetlenia,“ uviedlo mesto.
Lučenecká samospráva plánuje budovanie fotovoltických elektrární aj na ďalších verejných budovách. O dotácie na tento účel žiadala v súvislosti s MŠ Dr. Herza, MŠ Rúbanisko I a MŠ Rúbanisko II.
„Zámerom mesta je vytvorenie skupiny zdieľanej elektriny, do ktorej plánuje zaradiť aj športoviská, zimný štadión, futbalový štadión, mestskú plaváreň, mestské kúpalisko. V budúcnosti sa počíta aj s využívaním elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pre ďalšie mestské objekty, ako napríklad kino Apollo,“ dodala radnica.
