Británia dočasne prevezme spoločnosť na dodávku elektriny a plynu

Londýn 22. novembra (TASR) - Energetická kríza v Británii sa prehlbuje. Vláda je nútená zoštátniť dodávateľa elektriny a plynu Bulb.



Spoločnosť Bulb, ktorá má 1,7 milióna zákazníkov, sa pre energetickú krízu dostala do finančných problémov. Firma požiadala o nútenú správu energetického regulátora Ofgem. Je totiž príliš veľká na to, aby ju bezprostredne prevzala konkurenčná spoločnosť.



Vláda a Ofgem tak budú prostredníctvom správcu dočasne riadiť Bulb a zabezpečia, aby zákazníci firmy dostávali bez prerušenia plyn aj elektrinu. Náklady na prevádzku siedmeho najväčšieho dodávateľa energií v Spojenom kráľovstve s trhovým podielom okolo 7 % uhradí ministerstvo financií.



Ide o prvé nútené zoštátnenie britskej firmy od finančnej a bankovej krízy z roku 2008 a prvé použitie tohto opatrenia v energetickom sektore. To signalizuje bod zlomu v rámci energetickej krízy v Británii, uviedla expertka spoločnosti Uswitch na energetickú politiku Justina Miltienyte.



Prudký nárast cien plynu a elektriny už od augusta v Spojenom kráľovstve spôsobil kolaps 21 dodávateľov energií.



"Bulb bude potrebovať výraznú hotovostnú injekciu, o ktorú sa v krátkodobom horizonte zrejme postará ministerstvo financií," uviedla Ellen Fraserová z poradenskej spoločnosti Baringa Partners. Dodala, že v dlhodobom horizonte budú tieto náklady zrejme zaúčtované odvetviu a prenesú sa až do účtov zákazníkov.



Ofgem uviedol, že požiada súd o vymenovanie núteného správcu, ktorý bude riadiť Bulb. Zákazníci firmy zmenu nepocítia, naďalej budú normálne dostávať dodávky plynu a energie a ich tarify sa nezmenia.