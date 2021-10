Česi nebudú musieť dva mesiace platiť DPH za elektrinu a plyn

Praha 18. októbra (TASR) - Česká vláda na dva mesiace zruší daň z pridanej hodnoty (DPH) za elektrinu a plyn, za november a december ľuďom za ne odpustí DPH vo výške 21 %. Týmto spôsobom chce kompenzovať prudký nárast cien energií.



"Tieto dva mesiace by všetci občania, spotrebitelia, neplatili 21 % DPH, čo si myslím, že je významná pomoc," uviedol premiér Andrej Babiš. Vláda k odpusteniu DPH zmocnila ministerku financií Alenu Schillerovú.



Podľa Schillerovej bude mať toto opatrenie dosah na štátny rozpočet vo výške 1 miliardy českých korún (39,28 milióna eur). "Domácnosť, ktorá za elektrinu mesačne zaplatí 1000 českých korún, vo vyúčtovaní ušetrí len za november a december zhruba 350 českých korún," napísala Schillerová na sociálnej sieti.



Vicepremiér Karel Havlíček pripravil aj ďalšie kompenzácie. Asi 4,3 milióna domácností so spotrebou do 3 megawatthodín (MWh) a milión ďalších odberových miest, ako sú chaty a chalupy, budú mať odpustené poplatky za obnoviteľné zdroje energie. Ide o sumu takmer 1500 českých korún na domácnosť na rok. "Rozsah pomoci pre všetky domácnosti je 8 miliárd," povedal Babiš.



Vláda by tiež chcela, aby nulová sadzba DPH na plyn a elektrinu platila celý budúci rok. "Budeme bojovať za to, aby táto možnosť bola," povedal Babiš. Schillerová preto bude rokovať s európskym komisárom pre hospodárstvo Paolom Gentilonim o možnosti dočasnej výnimky.



(1 EUR = 25,453 CZK)