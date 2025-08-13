< sekcia Ekonomika
Dánsky výrobca veterných turbín Vestas sa v 2. kvartáli vrátil k zisku
Autor TASR
Kodaň 13. augusta (TASR) - Dánsky výrobca veterných turbín Vestas Wind Systems oznámil za 2. kvartál návrat k zisku, k čomu prispeli vyššie tržby aj dodávky. Na druhej strane, počet objednávok klesol a prevádzkový zisk EBIT bol slabší, než sa očakávalo. Napriek tomu firma ponechala v platnosti pôvodný celoročný odhad hospodárskych výsledkov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.
Najväčší výrobca veterných turbín na svete mimo Číny v stredu oznámil, že v 2. kvartáli zaznamenal čistý zisk 32 miliónov eur. Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka vykázala firma stratu 158 miliónov eur.
Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) upravený o mimoriadne položky dosiahol 57 miliónov eur, zatiaľ čo pred rokom zaznamenal Vestas upravenú prevádzkovú stratu na úrovni 185 miliónov eur. Napriek tomu spoločnosť zaostala za očakávaniami, keďže analytici počítali s upraveným EBIT na úrovni 89 miliónov eur. Upravená marža EBIT dosiahla 1,5 %.
Tržby dánskej spoločnosti dosiahli za 2. kvartál 3,75 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 13,6 %.
Objednávky na veterné turbíny však klesli o 44 %. Dôvodom je výrazný pokles na niektorých kľúčových trhoch, vrátane USA.
Za celý rok 2025 Vestas naďalej predpokladá upravenú maržu EBIT od 4 % do 7 %. Ani v prípade tržieb spoločnosť odhady nemenila a ďalej počíta s tým, že sa budú pohybovať od 18 miliárd do 20 miliárd eur. Aj dolná hranica je tak vyššia, než predstavoval objem tržieb v minulom roku. V ňom Vestas vykázal tržby na úrovni 17,3 miliardy eur.
