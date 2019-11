Investičná banka končí s financovaním v oblasti fosílnych palív

Brusel 15. novembra (TASR) - Európska investičná banka (EIB) oznámila, že od konca roka 2021 ukončí financovanie projektov v oblasti fosílnych palív. Rozhodnutie bude mať výrazný vplyv na financovanie mnohých projektov v plynárenskom sektore za miliardy dolárov.



Ako uviedla agentúra Reuters, nová úverová politika EIB, ktorá si podľa banky získala "obrovskú podporu," neumožní poskytovanie úverov na väčšinu projektov využívajúcich fosílne palivá vrátane zemného plynu. "Toto je dôležitý prvý krok, nie je však posledný," povedal viceprezident EIB Andrew McDowell.



Rozhodnutie zvyšuje riziká pre plynárenský priemysel, ktorý vložil do mnohých projektov vrátane tých v oblasti skvapalneného zemného plynu miliardy dolárov. Investície do plynu sa pritom považovali za investície do čistejšej alternatívy voči rope a uhliu.



"Nové kritériá EIB na financovanie energetických projektov výrazne sťažia poskytovanie úverov na plynárenské projekty," povedal Nicholas Browne z poradenskej spoločnosti pre oblasť ťažby a energetiky Wood Mackenzie.



Rozhodnutie EIB, ktoré padlo na jej zasadnutí vo štvrtok (14. 11.), sa však očakávalo, keďže ministri financií členských štátov EÚ minulý týždeň podporili postupné ukončenie financovania projektov v oblasti plynu, ropy a uhlia.



Environmentálne organizácie rozhodnutie EIB privítali. Vyjadrili však sklamanie z toho, že ukončenie financovania takýchto projektov bolo v dôsledku nesúhlasu niektorých členských štátov EÚ odložené o jeden rok. Pôvodný plán totiž počítal s ukončením financovania fosílnych projektov zo strany EIB koncom roka 2020.