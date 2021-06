Paríž 17. júna (TASR) - Francúzsko do roku 2024 pošle naspäť do Nemecka zvyšný jadrový odpad podľa dohody medzi krajinami, oznámili vo štvrtok obe vlády.



Nemecké energetické firmy posielali použité jadrové palivo zo svojich jadrových reaktorov na spracovanie do Francúzska. Avšak dohody, podľa ktorých mal jadrový odpad zostať vo Francúzsku do roku 2040, boli v rozpore s francúzskou legislatívou. Tá totiž požaduje, aby sa spracovaný odpad vrátil do krajiny pôvodu.



Nemecko prijme spracovaný odpad s vyššou rádioaktivitou, než sa pôvodne plánovalo. Bude ho však menej, len jeden vlak namiesto sedemnástich.



Nemecké energetické firmy posielali použité jadrové palivo do závodu Cogema (v súčasnosti je už súčasťou spoločnosti Orano) v Normandii na spracovanie a recykláciu od roku 1978 do roku 2008. Väčšina spracovaného odpadu sa už vrátila, aktuálna dohoda sa týka len zvyšného objemu.