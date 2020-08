Koncern Enel chce rozšíriť sieť nabíjacích staníc pre elektromobily

Rím 8. augusta (TASR) - Taliansky energetický koncern Enel chce rozšíriť svoju sieť nabíjacích staníc pre elektromobily. Aktuálne prevádzkuje sieť 30.000 nabíjacích staníc a plánuje zvýšenie ich počtu na 50.000. Nové rýchlonabíjacie stanice by okrem Talianska mali vzniknúť napríklad aj v Rakúsku, uviedol Enel. Taliansky koncern pri realizácii svojho plánu spolupracuje aj s nemeckou spoločnosťou E.ON.



"Naším cieľom je vybudovať sieť nabíjacích staníc v celej Európe, aby sa mohli elektromobily jednoduchým spôsobom nabíjať všade v Európe," povedal Francesco Venturini, šéf dcérskej spoločnosti Enel X, čo je divízia koncernu pre elektormobilitu.



Enel v uplynulých rokoch investoval 300 miliónov eur do výstavby nabíjacích staníc. Taliansky koncern by chcel tiež profitovať z eurofondov určených na podporu elektomobility.