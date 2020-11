Na UNIZA rozvíjajú inovatívne skladovanie energie zemného plynu

Žilina 2. novembra (TASR) – Inovatívne skladovanie neobnoviteľných zdrojov energie rozvíja Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline (SjF UNIZA) vďaka technickému riešeniu na uskladnenie energie zemného plynu. Podľa Adriany Valentovičovej z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA navrhli odborníci zo SjF technické riešenie tvorby hydrátov plynu v zariadení na uskladnenie energie zemného plynu tvorbou hydrátov.



Doplnila, že SjF UNIZA je jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré sa venuje výskumu priemyselného využitia technológií na výrobu hydrátu plynu. "Technológia umožňuje výrobu vo forme vhodnej na prepravu a dlhodobé skladovanie bez prídavného chladenia. Zariadenie je výnimočné využitím uzatvoreného cyklu, kde sa hydrát nevyrába v reaktore vplyvom statického tlaku, ale využíva sa dynamický efekt atomizácie vody v tryske. Zmes plynu a vody prúdi v uzatvorenom okruhu, čo umožňuje okrem iného znižovať náklady na pohon čerpadiel. Tento spôsob akumulácie energie je tiež možné využívať na uskladnenie metánu z bioplynových staníc a rozšíriť využitie tohto obnoviteľného zdroja energie," vysvetlila Valentovičová.



"Sme hrdí na to, že na SjF UNIZA máme špičkových odborníkov a výskumníkov, ktorí reagujú na aktuálne výzvy, spolupracujú a vyvíjajú nové a vysoko účinné technológie. Technológia využitia hydrátov plynu môže byť veľkým zdrojom energie pre nasledujúce desaťročia kdekoľvek na svete," povedal vedúci Katedry energetickej techniky SjF UNIZA Milan Malcho.



Technické riešenie UNIZA, ktoré do budúcnosti môže prispieť k dekarbonizácii plynárenstva, oceňuje Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ). "To je trend, s ktorým je potrebné počítať vzhľadom na klimatické ciele Európskej únie (EÚ). Rovnako sme radi, že sa aj v plynárenstve rozvíja slovenské know-how. Slovensko je druhou najplynofikovanejšou krajinou Európy a vďaka podobným technickým riešenia je aj inovatívnou špičkou v plynárenstve," podotkol výkonný riaditeľ SPNZ Richard Kvasňovský.