Nemecká strana zelených chce zaviesť nový poplatok za veterné turbíny

Berlín 7. februára (TASR) - S cieľom zvýšiť prijatie veterných turbín chce nemecká Strana zelených zaviesť pravidelné platby ich prevádzkovateľov pre obce, kde sa turbíny nachádzajú.



Ročný poplatok má dosiahnuť približne 10.000 eur za každú novú turbínu, pričom obce a mestá s nimi budú môcť voľne nakladať. Podľa predstaviteľa strany Olivera Krischera by príjmy figurovali v obecných daňových dokladoch ako nezdaniteľná položka.



Pri určovaní výšky poplatku sa majú zohľadňovať viaceré parametre, napríklad počet a výška turbín, ako aj ich výnosy. Tým by sa mala zachovať hospodárnosť veternej energetiky. Prevádzkovatelia budú poplatok platiť až dovtedy, kým nebude turbína definitívne odstavená.



Politické strany podporujú úmysel zelených. Napríklad podľa sociálnych demokratov (SPD) by prijatiu veternej energetiky mohlo pomôcť, keby sa obce a ich obyvatelia mohli podieľať na výnosoch prevádzkovateľov.



Rozvoj veternej energetiky v Nemecku sa vlani prakticky zastavil, keďže sa postavilo najmenej turbín od roka 2000, keď vláda predstavila plošný prechod k obnoviteľným zdrojom energie. Záujmové združenia vyzvali politikov na činy, predovšetkým na zjednodušenie schvaľovacích procesov a zlepšenie postoja verejnosti.