Plynári zatvorili zákaznícke centrá a podateľne

Bratislava 17. marca (TASR) – Plynárenské spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP) a SPP - distribúcia do odvolania zatvorili svoje zákaznícke centrá, zákaznícke kancelárie, podateľne a pracoviská technickej dokumentácie. Klientov vyzvali, aby ich kontaktovali elektronicky alebo prostredníctvom telefonickej linky. Firmy zrušili zahraničné pracovné cesty, obmedzili prítomnosť zamestnancov na pracovisku a SPP - distribúcia upravila pravidlá odpočtu plynomerov.



Podnik SPP - distribúcia od 13. marca pozastavil osobný kontakt v zákazníckych kanceláriách a pracoviskách technickej dokumentácie. "Na komunikáciu naďalej slúžia online formuláre na stránke spp-distribucia.sk a telefonická linka pre pripájanie 0850 269 269," uviedol pre TASR hovorca podniku Milan Vanga. V prípade poruchy plynárenských zariadení a odberných plynových zariadení je podľa hovorcu nepretržite k dispozícii telefonická poruchová služba.



Spoločnosť SPP v tejto súvislosti zatvorila všetky zákaznícke centrá a podateľňu až do odvolania. Hovorca spoločnosti Ondrej Šebesta pre portál Slovgas.sk uviedol, že zákazníci môžu SPP kontaktovať elektronicky alebo prostredníctvom telefonickej linky. Spoločnosť tiež obmedzila výkon práce zamestnancov na pracovisku a väčšina z nich pracuje z domu. "Cieľom tohto opatrenia je správať sa zodpovedne voči našim zákazníkom, ako aj voči našim zamestnancom. Vedenie spoločnosti SPP chce v prvom rade ubezpečiť svojich zákazníkov, že v súčasnosti realizuje všetky preventívne opatrenia v rozsahu, ktorý umožňuje plynulé poskytovanie služieb zo strany spoločnosti," zdôraznil Šebesta.



SPP tiež obmedzil na nevyhnutnú mieru výkon práce zamestnancov na pracoviskách. "Ku dnešnému dňu, z celkového počtu približne 700 zamestnancov, vykonáva svoju prácu formou home office približne 630 z nich," spresnil hovorca s tým, že zvyšní zamestnanci spoločnosti boli rozdelení do niekoľkých tímov. Maximálny počet zamestnancov na viac než 20 pracoviskách SPP po celom Slovensku momentálne neprekračuje číslo 50.



Podľa Vangu sa mení aj spôsob odpočtu spotreby plynu. "Záleží nám na zmiernení šírenia ochorenia COVID-19, preto odpočet spotreby zemného plynu v rodinných a bytových domoch dočasne nebudú zamestnanci Slovenskej pošty vykonávať fyzickým odpočtom," uviedol hovorca.



Číselný údaj z počítadla plynomera môžu odberatelia nahlasovať bezkontaktne sami, a to doručovateľovi Slovenskej pošty telefonicky na čísle, ktoré by malo byť zverejnené na vchodu bytového domu, cez infolinku Slovenskej pošty, elektronicky na webovej stránke SPP –distribúcia, telefonicky na call centre SPP či prostredníctvom zákazníckej linky ich dodávateľa zemného plynu.



Pokiaľ SPP - distribúcia do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca nezaeviduje nahlásený samoodpočet, odhadne spotrebu podľa typového diagramu v zmysle platnej legislatívy.