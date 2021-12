Plynovod Jamal pracuje v reverznom móde šiesty deň po sebe

Moskva 26. decembra (TASR) - Plynovod Jamal, ktorý tradične prepravuje ruský plyn cez Poľsko do západnej Európy, naďalej pracuje v reverznom režime. Nedeľa je už šiestym dňom po sebe, keď plyn prúdi z Nemecka do Poľska, ukázali údaje nemeckého prevádzkovateľa siete plynovodov Gascade.



Podľa údajov z meracej stanice Mallnow ležiacej na poľsko-nemeckej hranici v nedeľu prúdil plyn cez plynovod Jamal v smere do Poľska v hodinovom objeme približne 1,2 milióna kilowatthodín (kWh/h), uviedla spoločnosť Gascade. Očakáva sa, že na tejto úrovni sa bude držať počas celého dňa.



Gascade vlastní firma WIGA, čo je spoločný podnik ruského koncernu Gazprom a nemeckej plynárenskej spoločnosti Wintershall DEA. Wintershall DEA vlastnia nemecká chemická skupina BASF (67 %) a luxemburská investičná skupina LetterOne (33 %) ruského oligarchu Michaila Fridmana.



Otočenie tranzitu v plynovode Jamal spôsobilo, že európske ceny plynu sa tento týždeň dostali na nové rekordné maximá. V piatok (24. 12.) však opäť klesli.



Rusko tvrdí, že otočenie toku plynu nie je politickým krokom, aj keď sa časovo zhoduje s nárastom napätia medzi Moskvou a Západom pre Ukrajinu.



Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok (23. 12.) vyhlásil, že dôvodom reverzného toku je to, že Nemecko radšej predáva ruský plyn do Poľska a na Ukrajinu, než aby znížilo tlak na prehriatom trhu. Takisto obvinil z otočenia toku a prudkého zvýšenia cien nemeckých importérov.