Producenti zemného plynu v USA plánujú na budúci rok zvýšiť ťažbu

Dallas 21. novembra (TASR) - Americkí producenti zemného plynu plánujú po niekoľkých redukciách v tomto roku na budúci rok zvýšiť objem ťažby. Dôvodom je v poslednom období rastúci dopyt zo strany exportných terminálov na skvapalnený zemný plyn (LNG). To by malo viesť v nasledujúcom období k rastu cien, ktoré klesli na najnižšiu úroveň za posledné desaťročia. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa odhadov amerického Úradu pre energetické informácie (EIA) smeruje produkcia zemného plynu v USA tento rok k poklesu. Ak sa pokles potvrdí, bude to prvé zníženie ťažby od roku 2020, keď dopyt po energiách výrazne znížila pandémia nového koronavírusu a následné protipandemické opatrenia.



Ťažobné firmy začali s obmedzovaním produkcie po tom, ako spotová cena plynu v americkom uzle Henry Hub v Louisiane klesla v marci na najnižšiu úroveň za zhruba tri desaťročia. Navyše, aj potom sa ceny plynu držali na relatívne nízkej úrovni. Na niektorých trhoch zaznamenali spotové ceny plynu počas roka dokonca pokles do záporného pásma, čo znamená, že producenti museli odberateľom platiť za odber svojej produkcie.



V poslednom období sa však dopyt exportérov po plyne zvýšil, čo by sa malo odraziť na vývoji cien na budúci rok. Analytici odhadujú, že ceny plynu by mohli v roku 2025 vzrásť oproti úrovni z tohto roka o viac než 40 %.