Projekt domu s plynovým vykurovaním sa dá získať aj bezplatne

Bratislava 4. júla (TASR) - Ľudia, ktorí sa rozhodnú pre pripojenie svojich nehnuteľností do distribučnej siete plynu, môžu získať projekt rodinného domu v energetickej triede A0 zadarmo. Takúto ponuku pripravila pre svojich zákazníkov spoločnosť SPP - distribúcia, informoval manažér externej komunikácie firmy Milan Vanga.



Zákazníci, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o pripojení do distribučnej siete zemného plynu, si na internetovej stránke spoločnosti môžu vybrať z troch rôznych variantov týchto projektov. Ide o rodinné domy s rozlohou 115 štvorcových metrov (m2), 160 m2 a 200 m2. Vybraný projekt poskytne firma po vyplnení objednávkového formulára. Vzorové projekty rodinných domov vypracovala Katedra technických zariadení budov na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity (STU).



"Veríme, že takto poskytnutý projekt bude pre mnohých motiváciou pripojiť svoju nehnuteľnosť k zemnému plynu, čím získajú z hľadiska celkových nákladov najlacnejšie nízkoemisné vykurovanie. Zároveň je to aj odkaz pre odbornú projektantskú obec a stavebné úrady, že projektovať nové rodinné domy s využívaním zemného plynu ako hlavného zdroja tepla je aj v energetickej triede A0 bez problémov možné" zhodnotil vedúci rozvoja sieťového obchodu SPP - distribúcia Jerguš Vopálenský.



Spoločnosť zabezpečuje distribúciu približne 98 % z celkového objemu zemného plynu v Slovenskej republike do viac ako 1,5 milióna odberných miest. Zabezpečuje tiež pripojenie k distribučnej sieti a meranie spotreby zemného plynu. Jej jediným akcionárom je SPP Infrastructure, v ktorej 51 % vlastní štátny Slovenský plynárenský priemysel (SPP) a 49 % súkromná EP Infrastructure.