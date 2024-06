Žiadajú spustiť vydávanie poukážok k Zelenej domácnostiam

Bratislava 28. júna (TASR) - Slovenská asociácia udržateľnej energetiky (SAPI) apeluje na Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, aby bezodkladne spustilo vydávanie poukážok na podporu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam a tiež program Zelená podnikom. Uviedla to SAPI.



"Zmeny avizované MH SR vnímame ako politické rozhodnutie. Z nášho pohľadu sú obnoviteľné zdroje potrebné v každej časti Slovenska a úlohou vlády je podporu alokovať tak, aby pomohla tým, ktorí ju najviac potrebujú," priblížil riaditeľ SAPI Ján Karaba.



"Akokoľvek považujem za nešťastné robiť zmeny na poslednú chvíľu a nekomunikovať ich v dostatočnom predstihu, skutočný problém pri aktuálnom stave programu Zelená domácnostiam vnímam skôr v tom, že štát ešte nezačal s vydávaním poukážok. Domácnostiam a podnikateľom takto štát už sedem mesiacov neodôvodnene blokuje sľúbené finančné prostriedky," podčiarkol.



SAPI podľa neho na problémy s vydávaním poukážok upozorňovala už začiatkom apríla a svoju výzvu opakuje aj po zverejnení úprav v programe Zelená domácnostiam: "Apelujeme na Ministerstvo hospodárstva SR, aby teraz už naozaj umožnilo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre vydávať a preplácať poukážky, keďže akýkoľvek ďalší odklad nie je odôvodnený a spôsobuje problémy nielen občanom, ale aj inštalačným firmám. Rovnako vyzývame ministerstvo, aby konečne začalo venovať pozornosť aj programu Zelená podnikom, ktorý môže výraznou mierou podporiť dekarbonizáciu firiem a priemyslu," zdôraznil Karaba.



Riaditeľ SAPI však upozornil, že v prípade nízkopríjmových domácností je potrebné zohľadniť viacero rovín. "Jedna vec je príjem domácností a tu verím, že to má ministerstvo spočítané správne. Treba si však uvedomiť, že na to, aby obnoviteľný zdroj priniesol želaný efekt, je potrebné, aby prešla rekonštrukciou aj budova, do ktorej sa inštaluje. Fotovoltika ani tepelné čerpadlá nebudú mať želaný prínos v domoch, ktoré nie sú zateplené a vymenené strechy aj okná. Základom pre implementáciu OZE je energetická efektívnosť budovy, ktorá je pri nízkopríjmových domácnostiach často otázna. Z tohto pohľadu by mne, osobne, dávalo väčší zmysel podporiť nízkopríjmové domácnosti najskôr cez výzvu Obnov dom," upozornil Karaba.



Podľa riaditeľa SAPI nie je možné aktuálne odhadnúť efekt, ktorý takáto forma podpory v skutočnosti prinesie. "Myslím si, že dnes nikto s určitosťou nevie, aký budú mať tieto zmeny dosah na prijímateľov dotácií a trh. To ukáže až prax. Opäť však zdôrazňujem, že najdôležitejšie je konečne spustiť vydávanie poukážok a umožniť tak čerpanie dotácií zo strany občanov SR," dodal Karaba.