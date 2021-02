VIDEO:Slovenská elektrizačná prenosová sústava prekonala obchodný plán

Bratislava 26. februára (TASR) - Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), a. s., dosiahla v roku 2020 pozitívny hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 83 miliónov eur. Pôvodne schválený obchodný plán a finančný rozpočet vrátane investičného plánu na rok 2020 schválený v dozornej rade 28. novembra 2019 tak prekročí o asi 43 miliónov eur. TASR o tom informoval vedúci odboru komunikácie spoločnosti Norbert Deák.



"Napriek pandémii a zložitej spoločensko-ekonomickej situácii u nás i vo svete je zisk oproti plánu z roku 2019 podstatne vyšší," uviedol bývalý generálny riaditeľ (2020 - 2021) a dnešný člen Predstavenstva SEPS Jaroslav Vach. Lepšie čísla má podľa neho spoločnosť aj vďaka vyššej nákladovej efektivite a lepším výnosom z medzinárodnej prevádzky prenosovej sústavy.







Vplyvom pandémie spojenej so šírením nového koronavírusu prišlo podľa SEPS v hospodárstve SR k útlmu viacerých ekonomických aktivít, dôsledkom čoho bol aj pokles prenosu elektriny a koncovej spotreby elektriny o 6,7 %. Preto bol v SEPS prijatý 21. apríla 2020 program redukcie prevádzkových a investičných nákladov so zámerom čiastočne kompenzovať možné dosahy, ktoré bude mať pandemická situácia na hospodárenie spoločnosti a pokles plánovaných výnosov.



SEPS na prevádzkových nákladoch v roku 2020 oproti pôvodnému plánu ušetrí viac ako 12 miliónov eur, rovnaká suma sa usporila na obstaraní podporných služieb. Tržby z aukcií a kompenzácie medzinárodných prenosov (ITC), ktoré sú pre príjmy SEPS podstatné, stúpli oproti pôvodnému plánu o 18 miliónov eur. V porovnaní s pôvodnými predpokladanými hodnotami zákaziek sa zlepšenými súťažnými postupmi dosiahla úspora 6,3 milióna eur (9,6 %).



Poplatky odvádzané SEPS domácimi distribučnými spoločnosťami tvoria približne 8 % celkovej ceny elektriny pre domácnosti.







V minulom roku SEPS spolu s Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR hľadali potenciál a možnosti ďalšieho zvýšenia efektivity investícií aj prevádzkových nákladov.



"Našou misiou je vrátiť po nepekných podozreniach SEPS späť do rúk štátu. Výzvami pre budúci rok a nasledujúce obdobia sú udržanie spoľahlivosti a bezpečnosti prenosovej sústavy, ďalšie zvyšovanie efektivity našich obstarávaní, prevádzkových nákladov a tiež investičného procesu, ktorý neskôr vstupuje do hospodárskeho výsledku vo forme amortizačných nákladov. Venovať sa budeme aj údržbe a opravám, ktoré z pandemických dôvodov na našej či dodávateľskej strane boli tento rok obmedzené. Veľmi dôležitou je aj stratégia súvisiaca s ľudskými zdrojmi v spoločnosti. SEPS ako strategická spoločnosť štátnej infraštruktúry musí vedieť svojím dobrým menom a pracovnými podmienkami prilákať do svojich radov vždy tých najlepších spomedzi najlepších," povedal Peter Dovhun, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti.



Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kilovoltov (kV) a 220 kV vedení na území Slovenska. SEPS garantuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy, vyrovnanú výkonovú bilanciu medzi výrobou a spotrebou v reálnom čase, zabezpečuje cezhraničný prenos elektriny a je zodpovedná za presné meranie prenesenej elektriny. SEPS prevádzkuje spolu 2138 kilometrov (km) vedení s napäťovou hladinou 400 kV, 772 km 220 kV vedení a 22 elektrických staníc. Jediným akcionárom spoločnosti SEPS je Slovenská republika, ktorú zastupuje Ministerstvo financií SR.